Даты проведения ЕНТ изменили в Казахстане
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Национальный центр тестирования Казахстана в своем Telegram-канале обратился сегодня к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ, передает NUR.KZ.
"Уважаемые абитуриенты, зарегистрированные на сдачу ЕНТ 23 и 24 мая! В связи с переносом даты последнего звонка, изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая", - предупредили в Наццентре.
В связи с изменениями:
- Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.
- Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.
"Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в вашем личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, вам будет отправлено SMS-уведомление. Желаем вам удачи в подготовке к последнему звонку и предстоящему ЕНТ!" - добавили в центре.
Ранее абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.
В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245011-daty-provedeniya-ent-izmenili-v-kazahstane/