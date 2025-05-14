Даты проведения ЕНТ изменили в Казахстане

Национальный центр тестирования Казахстана в своем Telegram-канале обратился сегодня к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ, передает NUR.KZ.

"Уважаемые абитуриенты, зарегистрированные на сдачу ЕНТ 23 и 24 мая! В связи с переносом даты последнего звонка, изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая", - предупредили в Наццентре.

В связи с изменениями:

Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.

Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.

"Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в вашем личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, вам будет отправлено SMS-уведомление. Желаем вам удачи в подготовке к последнему звонку и предстоящему ЕНТ!" - добавили в центре.

Ранее абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.