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Даты проведения ЕНТ изменили в Казахстане

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: Pixabay

Национальный центр тестирования Казахстана в своем Telegram-канале обратился сегодня к абитуриентам в связи с изменениями дат проведения ЕНТ, передает NUR.KZ.

"Уважаемые абитуриенты, зарегистрированные на сдачу ЕНТ 23 и 24 мая! В связи с переносом даты последнего звонка, изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая", - предупредили в Наццентре.

В связи с изменениями:

  • Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая.
  • Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня.

"Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в вашем личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, вам будет отправлено SMS-уведомление. Желаем вам удачи в подготовке к последнему звонку и предстоящему ЕНТ!" - добавили в центре.

Ранее абитуриентам рассказали о том, как будет проходить основное ЕНТ в этом году.

В Наццентре также сообщили, что стоимость одной попытки участия в ЕНТ составляет 5 640 тенге. Кроме того, можно сдать тестирование 2 раза и оба сертификата будут действительны. С наилучшим результатом абитуриентам можно принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245011-daty-provedeniya-ent-izmenili-v-kazahstane/