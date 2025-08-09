jitsu gif
    Казахстанцев предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в кафе, торговых центрах и отелях

    Опубликовано:

    Девушка держит в руках телефон
    Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: Andrii Nekrasov / Getty Images

    Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев об угрозах, которые подстерегают при подключении к общественным Wi-Fi сетям, передает NUR.KZ.

    На официальном сайте АРРФР сообщили, что Wi-Fi сети в кафе, торговых центрах, отелях и других общественных местах часто не защищены должным образом. Поэтому при подключении к таким сетям можно стать жертвой мошенников: они могут внедрить вредоносный код на страницу входа или оплаты.

    Чтобы снизить риски при использовании мобильного банкинга через общественные сети в ведомстве советуют:

    • проверяйте, к какой сети подключаетесь - уточните у персонала официальное название сети;
    • не вводите логины, пароли или данные карты, если интерфейс сайта или приложения отличается от привычного;
    • при необходимости используйте защищенное соединение - например, через мобильный интернет или точку доступа со своего устройства;
    • завершайте сессию в приложении после проведения операции.

    Также специалисты напоминают, что пароль от банковского приложения должен быть сложным и уникальным - не нужно использовать тот же пароль, что и для социальных сетей или электронной почты.

    Кроме того, агентство советует:

    • включить двухфакторную аутентификацию (2FA) в настройках банковского приложения;
    • включить SMS или push-уведомления о любых операциях по счёту;
    • загружать приложения только из официальных источников (App Store, Google Play);
    • используйте PIN-код, отпечаток пальца или Face ID для разблокировки устройства;
    • при потери телефона немедленно заблокировать SIM-карту и доступ к приложениям;
    • установить суточный лимит на денежные переводы;
    • регулярно проверять список активных устройств в банковском приложении.

    "Агентство также предупреждает, что сотрудники банков никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или данные карты. Если вы столкнулись с подозрительной активностью, немедленно обратитесь в банк", - предупредили в ведомстве.

    Напомним, Министерство здравоохранения предупредило граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.

    Ранее мы писали, что мошенники могут представиться сотрудниками страховой компании и сообщить жертве, что у нее истекает полис по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).

    Также в КНБ обратились к казахстанцам. Сообщили, что участились случаи, когда гражданам звонят мошенники, представляясь сотрудниками КНБ. Казахстанцев призывают к бдительности.

    Добавим, ранее также в Нацбанке заявили об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов на официальном бланке ведомства.

    А в июне в АФМ сообщали, что мошенники направляют казахстанцам оповещения о проведении проверки по месту работы, используя поддельный бланк с логотипом АФМ и фальшивой печатью.

