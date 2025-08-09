Казахстанцев предупредили об опасности подключения к Wi-Fi в кафе, торговых центрах и отелях

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предупредило казахстанцев об угрозах, которые подстерегают при подключении к общественным Wi-Fi сетям, передает NUR.KZ.

На официальном сайте АРРФР сообщили, что Wi-Fi сети в кафе, торговых центрах, отелях и других общественных местах часто не защищены должным образом. Поэтому при подключении к таким сетям можно стать жертвой мошенников: они могут внедрить вредоносный код на страницу входа или оплаты.

Чтобы снизить риски при использовании мобильного банкинга через общественные сети в ведомстве советуют:

проверяйте, к какой сети подключаетесь - уточните у персонала официальное название сети;

не вводите логины, пароли или данные карты, если интерфейс сайта или приложения отличается от привычного;

при необходимости используйте защищенное соединение - например, через мобильный интернет или точку доступа со своего устройства;

завершайте сессию в приложении после проведения операции.

Также специалисты напоминают, что пароль от банковского приложения должен быть сложным и уникальным - не нужно использовать тот же пароль, что и для социальных сетей или электронной почты.

Кроме того, агентство советует:

включить двухфакторную аутентификацию (2FA) в настройках банковского приложения;

включить SMS или push-уведомления о любых операциях по счёту;

загружать приложения только из официальных источников (App Store, Google Play);

используйте PIN-код, отпечаток пальца или Face ID для разблокировки устройства;

при потери телефона немедленно заблокировать SIM-карту и доступ к приложениям;

установить суточный лимит на денежные переводы;

регулярно проверять список активных устройств в банковском приложении.

"Агентство также предупреждает, что сотрудники банков никогда не запрашивают коды подтверждения, пароли или данные карты. Если вы столкнулись с подозрительной активностью, немедленно обратитесь в банк", - предупредили в ведомстве.

