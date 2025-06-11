"Проверки" по месту работы: АФМ выступило с обращением к казахстанцам
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Мошенники направляют казахстанцам оповещения о проведении проверки по месту работы, используя поддельный бланк с логотипом АФМ и фальшивой печатью, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Агентство по финансовому мониторингу в официальном Telegram-канале предупреждает о новых схемах мошенничества
Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью.
Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
"Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц.
Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Просим граждан быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников", - обращаются к казахстанцам в ведомстве.
Добавим, ранее в марте в АФМ также просили казахстанцев не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана.
И до этого осенью прошлого года Агентство по финансовому мониторингу предупреждало казахстанцев об участившихся случаях мошенничества, сообщая, что злоумышленники выдают себя за сотрудников ведомства.
А в конце декабря мы писали о том, что мошенники начали представляться руководителями налоговых органов - они рассылают фейковые уведомления гражданам.
Предупреждали о мошенниках и в Нацбанке - гражданам рассылают поддельные документы с использованием фирменного бланка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2254293-proverki-po-mestu-raboty-afm-vystupilo-s-obrashcheniem-k-kazahstancam/