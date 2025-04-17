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Не верить видеороликам с лицами "сотрудников Нацбанка" призвали казахстанцев

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

В Нацбанке заявили об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов на официальном бланке ведомства, передает NUR.KZ со ссылкой на НБК.

Как рассказали в регуляторе, злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии кредитного счета или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности. Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати уполномоченных лиц ведомства. Таким же образом преступники вынуждают казахстанцев переводить деньги на и счета.

"Злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Национального банка. При этом злоумышленники размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денежных средств.

В этой связи Национальный Банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам", - говорится в сообщении.

В Нацбанке вновь напомнили, что регулятор не обслуживает счета физических лиц, не занимается кредитованием граждан, не предоставляет юридические услуги, а также не проводит денежные расчеты с населением.

Казахстанцам рекомендуют при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Нацбанка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру госоргана.

"Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - заключили в ведомстве.

Напомним, в феврале Нацбанк Казахстана выступал с предупреждением о том, что мошенники начали действовать под видом инкассаторов, при этом не имея на это лицензии.

Ранее в Нацбанке предупреждали, что в Казахстане активно развиваются новые схемы мошенничества - в них используются букеты цветов и сообщения о якобы доставке посылок.

Также в НБ сообщали ранее, что злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют людей о том, что они якобы стали жертвами мошеннических действий. Мошенники настаивают на переводе денег для "безопасного" возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2236578-ne-verit-dokumentam-o-kreditnom-schete-s-podpisyami-i-pechatyami-ot-nacbanka-prizvali-kazahstancev/