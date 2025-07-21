Казахстанцев предупредили, чем может обернуться подтверждение "записи на скрининг"
Опубликовано:
Министерство здравоохранения предупреждает граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что злоумышленники звонят от имени медорганизаций и просят подтвердить запись на скрининг, продиктовав код из SMS.
"Хотим подчеркнуть: никакие государственные медицинские учреждения не требуют подтверждения записи через код из SMS", - отметили в Минздраве.
Казахстанцам напоминают, что такие коды, как правило, используются для входа в цифровые сервисы или подтверждения операций, и передавать их третьим лицам категорически нельзя.
Ранее мы писали, что мошенники могут представиться сотрудниками страховой компании и сообщить жертве, что у нее истекает полис по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС).
Также в КНБ обратились к казахстанцам. Сообщили, что участились случаи, когда гражданам звонят мошенники, представляясь сотрудниками КНБ. Казахстанцев призывают к бдительности.
Добавим, ранее также в Нацбанке заявили об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов на официальном бланке ведомства.
А в июне в АФМ сообщали, что мошенники направляют казахстанцам оповещения о проведении проверки по месту работы, используя поддельный бланк с логотипом АФМ и фальшивой печатью.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2267367-kazahstancev-predupredili-chem-mozhet-obernutsya-podtverzhdenie-zapisi-na-skrining/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах