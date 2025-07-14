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    В КНБ обратились к казахстанцам с предупреждением

    Опубликовано:

    Мужчина держит смартфон в руках
    Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

    Участились случаи, когда гражданам звонят мошенники, представляясь сотрудниками КНБ. Казахстанцев призывают к бдительности, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале КНБ РК, фиксируются факты мошеннической деятельности лиц, выступающих от имени Комитета национальной безопасности.

    Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками КНБ и других ведомств, и сообщают о "подозрительных операциях" на их банковских счетах или "расследовании дела".

    "В отдельных случаях мошенники утверждают, что действия необходимы для пресечения акта терроризма, ссылаясь на мнимую угрозу национальной безопасности. Для достоверности демонстрируют поддельные удостоверения (например, через видеозвонки в мессенджерах) или присылают сфабрикованные документы с логотипом КНБ", - отмечается в публикации.

    В ходе разговора злоумышленники убеждают граждан, что их деньги находятся под угрозой, и предлагают перевести средства на так называемый "безопасный счет" для "защиты" или "проверки". Иногда им рекомендуют оформить кредиты, чтобы "спасти" свои сбережения, после чего деньги переводятся на счета, подконтрольные преступникам.

    Также лжесотрудники КНБ могут предлагать свои услуги по оказанию за денежное вознаграждение содействия в трудоустройстве, разрешении социально-бытовых проблем и т. п.

    Данные действия подпадают под статьи 190 (Мошенничество) и 385 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) Уголовного кодекса.

    "В этой связи КНБ напоминает, что сотрудники правоохранительных и специальных органов никогда не звонят гражданам с требованием перевести деньги на какие-либо счета, в том числе под предлогом пресечения террористических актов.

    В случае получения подобных звонков или предложений необходимо обратиться в органы полиции. Призываем граждан сохранять бдительность", - обращаются к казахстанцам в Комитете национальной безопасности.

    Добавим, ранее также в Нацбанке заявили об участившихся случаях мошенничества с использованием поддельных документов на официальном бланке ведомства.

    А в июне в АФМ сообщали, что мошенники направляют казахстанцам оповещения о проведении проверки по месту работы, используя поддельный бланк с логотипом АФМ и фальшивой печатью.

    Что касается звонков от "сотрудников КНБ", мы писали о том, что жительница Актобе доверилась знакомому и после звонка якобы сотрудника КНБ оформила кредит, направив около 6 млн тенге на "безопасный" счет.

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