Экс-глава погранслужбы КНБ Дархан Дильманов вышел на свободу

Ранее осужденный экс-глава пограничной службы КНБ Дархан Дильманов вышел на свободу в связи с отбытием срока наказания, передает NUR.KZ со ссылкой на КУИС.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, указанный осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы согласно приговору суда.

В ведомстве отметили, что Дархан Дильманов освобожден в связи с полным отбытием срока наказания, назначенного судом.

Напомним, Дархана Дильманова задержали летом 2022 года.

Сообщалось, что бывший зампредседателя КНБ - директор Пограничной службы КНБ генерал-лейтенант Дархан Дильманов задержан и водворен в изолятор временного содержания в рамках расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.

Вместе с ним в изолятор были водворены начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области и другие должностные лица.

В июне 2022 года стало известно, что Дархан Дильманов арестован. В феврале 2023 года суд продлил арест экс-главы Програнслужбы.

В конце декабря 2023 года бывшему директору Пограничной службы Комитета национальной безопасности Дархану Дильманову вынесли приговор - его приговорили к 4 годам колонии.

Ранее мы писали о том, что Дильманов с 1986 по 1998 год служил на офицерских должностях в пограничных войсках КГБ/КНБ.

С 1998 по 2015 год он занимал руководящие должности в Пограничной службе КНБ.

С 14 июля 2015 года являлся заместителем председателя КНБ РК - директором Пограничной службы. 5 апреля 2022 года он был освобожден от этой должности.

