Арестован экс-глава Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов

Дархан Дильманов. Фото: официальный сайт КНБ РК

Бывшего директора Пограничной службы КНБ РК Дархана Дильманова арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает МИА "Казинформ".

"В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено", - пояснили в пресс-службе суда.

Здесь добавили, что Дархан Дильманов арестован на 2 месяца.

Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего директора Погранслужбы КНБ РК. Досудебное расследование проводится по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.

В изолятор временного содержания водворили генерал-лейтенанта Дархана Дильманова, а также начальника отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области Арысбаева и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975672-arestovan-eks-glava-pogransluzhby-knb-darhan-dilmanov/