Экс-главе Погранслужбы КНБ Дархану Дильманову продлили арест

Дархан Дильманов. Фото: официальный сайт КНБ РК

Бывшему главе Пограничной службы КНБ Дархану Дильманову продлили арест до конца марта 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города Алматы.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 20 февраля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на 1 месяц, то есть до 22 марта 2023 года", – сообщили представители алматинского суда.

Напомним, о задержании Дильманова стало известно 22 июня 2022 года.

Сообщалось, что бывший зампредседателя КНБ – директор Пограничный службы КНБ генерал-лейтенант Дархан Дильманов и ряд других лиц задержаны и водворены в изолятор временного содержания в рамках расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.

25 июня стало известно, что Дархан Дильманов арестован. На тот момент он должен был пробыть под стражей 2 месяца.

Ранее мы писали о том, что Дильманов с 1986 по 1998 год служил на офицерских должностях в пограничных войсках КГБ/КНБ. С 1998 по 2015 год он занимал руководящие должности в Пограничной службе КНБ.

С 14 июля 2015 года являлся заместителем председателя КНБ РК – директором Пограничной службы. 5 апреля 2022 года он был освобожден от этой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010134-eks-glave-pogransluzhby-knb-darhanu-dilmanovu-prodlili-arest/