Задержан бывший директор погранслужбы КНБ Дархан Дильманов

Дархан Дильманов. Фото: официальный сайт КНБ РК

Задержаны бывшие руководители пограничной службы Комитета национальный безопасности по фактам злоупотребления властью, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении говорится, что 22 июня текущего года в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший заместитель председателя КНБ – директор пограничный службы генерал-лейтенант Дархан Дильманов и ряд других лиц.

"Задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель Председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н.Арысбаев и другие лица", - говорится в сообщении КНБ.

Как отметили в КНБ, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975279-zaderzhany-byvshie-rukovoditeli-pogranichnoy-sluzhby-knb/