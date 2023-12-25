Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Экс-главу Погранслужбы КНБ Дильманова отправили в колонию за злоупотребление властью

Опубликовано:

Дархан Дильманов
Дархан Дильманов. Фото: официальный сайт КНБ РК

Бывшему директору Пограничной службы Комитета национальной безопасности Дархану Дильманову вынесли приговор - его приговорили к 4 годам колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд.

Как сообщили в Военном суде Алматинского гарнизона, экс-заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы Дильманов и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении власти, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в крупном размере.

"Д. Е. довел до сведения Дильманова Д. о разработанной преступной схеме перевалки грузов из КНР в Казахстан через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что в случае успешного функционирования обозначенной схемы он будет получать с этого определенный доход.

Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, заключениями военно-уставных исследований, экспертиз, актами документальных ревизий.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде в лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с конфискацией имущества.

Сообщается, что Дильманов и другие фигуранты дела полностью признали вину, раскаялись в содеянном, просили назначить максимально мягкий вид наказания, а также не применять дополнительные виды наказания.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание Дильманову Д. по части 2 статьи 450 УК РК "Злоупотребление властью" в виде 4 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Постановлено внести представление президенту о лишении Дильманова Д. воинского звания "генерал-лейтенант", государственной награды - ордена "Айбын" ІІ степени - и почетного звания "Ветеран Комитета национальной безопасности РК", - рассказали в суде.

Еще одного подсудимого за взятку в 1,2 млн тенге приговорили к штрафу в 38 млн тенге. Остальным подсудимым назначено от трех с половиной до пяти с половиной лет ограничения свободы без конфискации имущества.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Дархана Дильманова задержали летом 2022 года.

Сообщалось, что бывший зампредседателя КНБ - директор Пограничной службы КНБ генерал-лейтенант Дархан Дильманов задержан и водворен в изолятор временного содержания в рамках расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.

Вместе с ним в изолятор были водворены начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области и другие должностные лица.

25 июня стало известно, что Дархан Дильманов арестован на два месяца. В феврале этого года суд продлил арест экс-главы Програнслужбы.

Ранее мы писали о том, что Дильманов с 1986 по 1998 год служил на офицерских должностях в пограничных войсках КГБ/КНБ.

С 1998 по 2015 год он занимал руководящие должности в Пограничной службе КНБ.

С 14 июля 2015 года являлся заместителем председателя КНБ РК - директором Пограничной службы. 5 апреля 2022 года он был освобожден от этой должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051847-eks-glavu-pogransluzhby-knb-dilmanova-lishili-zvaniya-generala-leytenanta-i-otpravili-v-koloniyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.