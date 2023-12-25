Экс-главу Погранслужбы КНБ Дильманова отправили в колонию за злоупотребление властью

Бывшему директору Пограничной службы Комитета национальной безопасности Дархану Дильманову вынесли приговор - его приговорили к 4 годам колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на Военный суд.

Как сообщили в Военном суде Алматинского гарнизона, экс-заместитель председателя КНБ - директор Пограничной службы Дильманов и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении власти, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в крупном размере.

"Д. Е. довел до сведения Дильманова Д. о разработанной преступной схеме перевалки грузов из КНР в Казахстан через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что в случае успешного функционирования обозначенной схемы он будет получать с этого определенный доход.

Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в РК через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что вина подсудимых была доказана показаниями свидетелей, заключениями военно-уставных исследований, экспертиз, актами документальных ревизий.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде в лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с конфискацией имущества.

Сообщается, что Дильманов и другие фигуранты дела полностью признали вину, раскаялись в содеянном, просили назначить максимально мягкий вид наказания, а также не применять дополнительные виды наказания.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание Дильманову Д. по части 2 статьи 450 УК РК "Злоупотребление властью" в виде 4 лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

Постановлено внести представление президенту о лишении Дильманова Д. воинского звания "генерал-лейтенант", государственной награды - ордена "Айбын" ІІ степени - и почетного звания "Ветеран Комитета национальной безопасности РК", - рассказали в суде.

Еще одного подсудимого за взятку в 1,2 млн тенге приговорили к штрафу в 38 млн тенге. Остальным подсудимым назначено от трех с половиной до пяти с половиной лет ограничения свободы без конфискации имущества.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, Дархана Дильманова задержали летом 2022 года.

Сообщалось, что бывший зампредседателя КНБ - директор Пограничной службы КНБ генерал-лейтенант Дархан Дильманов задержан и водворен в изолятор временного содержания в рамках расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы.

Вместе с ним в изолятор были водворены начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области и другие должностные лица.

25 июня стало известно, что Дархан Дильманов арестован на два месяца. В феврале этого года суд продлил арест экс-главы Програнслужбы.

Ранее мы писали о том, что Дильманов с 1986 по 1998 год служил на офицерских должностях в пограничных войсках КГБ/КНБ.

С 1998 по 2015 год он занимал руководящие должности в Пограничной службе КНБ.

С 14 июля 2015 года являлся заместителем председателя КНБ РК - директором Пограничной службы. 5 апреля 2022 года он был освобожден от этой должности.