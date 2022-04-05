Дархан Дильманов освобожден от должности зампреда КНБ

Дархан Дильманов. Фото: официальный сайт КНБ РК

Распоряжением главы государства Дильманов Дархан Айткалиевич освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директора Пограничной службы, сообщает официальный сайт Акорды.

Как сообщается на официальном сайте КНБ, Дархан Дильманов окончил Московское высшее пограничное командное училище КГБ СССР, Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата и Пограничную академию ФСБ РФ.

С 1986 по 1998 год служил на офицерских должностях в пограничных войсках КГБ/КНБ.

С 1998 по 2015 год занимал руководящие должности в Пограничной службе КНБ.

С 14 июля 2015 года являлся заместителем председателя КНБ РК - директором Пограничной службы.

Является почетным военнослужащим ПС КНБ РК. В 2020 году указом президента ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963535-darhan-dilmanov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zampreda-knb/