Летевший в Астану самолет не смог приземлится в столице: в Air Astana озвучили причину

Пассажиры рейса Анталья-Астана долетели в столицу Казахстана с пересадкой и задержкой. Причиной стали плохие погодные условия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Air Astana.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, самолет, который летел из курортного города Турции в Астану, был вынужден сначала совершить посадку в Алматы.

"Самолет, выполнявший 7 августа рейс КС 216 Анталья-Астана, был вынужден приземлиться в Алматы в связи с грозой в Астане", - сообщили в авиакомпании.

По информации пресс-службы, самолет вылетел из Алматы в Астану через 1,5 часа в 21:30 в тот же день.

