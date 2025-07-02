"Заранее оплатили место": казахстанка обвинила казахстанскую авиакомпанию в дискриминации

Мама казахстанца с расстройством аутистического спектра (РАС) пожаловалась на то, что сотрудники авиакомпании Air Astana не разрешили ее сыну сесть у аварийного выхода, передает NUR.KZ.

На странице казахстанца Амира Алпамысова в Instagram опубликована жалоба на сотрудников авиакомпании Air Astana. Текст написан от лица мамы Амира. Она заявила, что ее сыну с РАС отказали в праве занять место, за которое они заплатили.

"На регистрации в аэропорту, еще до посадки в самолет, девушка за стойкой, не задав ни одного вопроса, решила, что он “не может сидеть в аварийном ряду”. Просто потому что у него расстройство аутистического спектра.

Мы заранее выбрали и оплатили это место. Моему сыну комфортно именно там, он способен понять инструкции и действовать в экстренной ситуации. Никто даже не попытался пообщаться с ним. Не уточнили диагноз. Не поинтересовались, как он себя чувствует и что умеет. Решение приняли на глаз. На стереотипах. Это - дискриминация. Когда у человека отнимают право, не разбираясь в сути, потому что он "не такой, как все", - сказано в публикации.

Автор публикации подчеркнула, что люди с РАС самостоятельны и дееспособны. Она попросила авиакомпанию разместить на сайте при покупке билетов информацию о том, что людям с РАС нельзя занимать места у эвакуационных выходов.

Пост прокомментировали в Air Astana. Там подчеркнули, что размещение на местах у аварийного выхода регулируется международными требованиями авиационной безопасности.

"Согласно правилам, пассажиры на этих местах должны соответствовать определенным требованиям. Эти меры направлены исключительно на обеспечение безопасности всех пассажиров на борту и применяются ко всем без исключения.

Мы с уважением относимся к каждому пассажиру и стремимся создать максимально комфортные условия для всех. После отказа в перелете на месте у аварийного выхода пассажиру было предложено другое альтернативное место в самолете", - сообщили в авиакомпании.

Ранее мы писали о жалобах казахстанцев на работу авиакомпании. Так, депутат мажилиса Бакытжан Базарбек высказывался о работе авиакомпании. В соцсетях ранее он заявлял, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов.

Мы также писали, что депутат пожаловалась, что не попала на рейс Air Astana. Ирина Смирнова заявила, что ее самолет из Алматы в Астану улетел раньше запланированного на 7 часов. В авиакомпании отреагировали на инцидент и принесли извинения Смирновой, пообещав разобраться, почему сообщение о переносе рейса не было доставлено.

Также ранее в Сети было опубликовано письмо к главе Air Astana Питеру Фостеру, где от него и его сотрудников требуют извинений за грубое отношение к народной артистке Бибигуль Тулегеновой.

Сообщалось также, что на один из рейсов Air Astana вновь пожаловались казахстанцы - в этот раз пассажиры не смогли своевременно вылететь из Актау в Алматы, им пришлось ждать более 12 часов.