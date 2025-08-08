"Ушел без разрешения на пик": подросток получил травму в горах Алматы

В Алматы подросток без разрешения ушел в горы, чтобы подняться на пик Титова, отстал от группы, упал и получил травму. Его и остальных несовершеннолетних спустили спасатели, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте службы спасения 109 Алматы, вчера в 15:10 на пульт поступило сообщение от жительницы города: ее несовершеннолетний сын утром без разрешения отправился в горы с группой с целью восхождения на пик Титова.

По ее словам, подросток вышел на связь и сообщил, что находится на вершине, отстал от основной группы и не может самостоятельно спуститься.

Его местоположение было определено.

В 15:18 с контрольно-спасательного поста "Туюк-Су" на место происшествия выдвинулся экипаж спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники.

В 16:25 спасатели достигли плотины Мынжылкы и начали подъем пешком. До перевала Титова путь составлял 1-1,5 часа, оттуда до вершины еще 2-2,5 часа пути.

В 17:55 подросток был обнаружен на перевале Титова. Как выяснилось, он получил травму головы в результате падения на осыпном склоне - участке горного рельефа, покрытом сыпучими камнями, гравием и песком.

Подростку была оказана первая доврачебная медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное. Спасатели также вышли на связь с тремя другими участниками группы и ожидали их для совместного спуска.

В 19:35 все четверо несовершеннолетних были эвакуированы на территорию ГК "Шымбулак". Пострадавший подросток передан бригаде скорой помощи и в сопровождении матери доставлен в медицинское учреждение.

Напомним, ранее в горах Алматы на поляне Терра женщина сломала ногу и не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели провели эвакуацию в сложных условиях.

Также в июле мужчину с травмой спустили с гор в Алматы - турист повредил ногу и не мог самостоятельно вернуться назад.

Другие случаи в июле, к сожалению, закончились трагически. В конце месяца горах Алматы потерялся 20-летний парень, ушедший на пик Молодежного, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Позже стало известно о его гибели.

До этого в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.

Добавим, ранее в МЧС уже напоминали правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируем

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.