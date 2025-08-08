jitsu gif
    "Ушел без разрешения на пик": подросток получил травму в горах Алматы

    Опубликовано:

    Подросток в "Скорой"
    Подросток в "Скорой". Фото: instagram.com/109_almaty

    В Алматы подросток без разрешения ушел в горы, чтобы подняться на пик Титова, отстал от группы, упал и получил травму. Его и остальных несовершеннолетних спустили спасатели, передает NUR.KZ.

    Как сообщается в Instagram-аккаунте службы спасения 109 Алматы, вчера в 15:10 на пульт поступило сообщение от жительницы города: ее несовершеннолетний сын утром без разрешения отправился в горы с группой с целью восхождения на пик Титова.

    По ее словам, подросток вышел на связь и сообщил, что находится на вершине, отстал от основной группы и не может самостоятельно спуститься.

    Его местоположение было определено.

    В 15:18 с контрольно-спасательного поста "Туюк-Су" на место происшествия выдвинулся экипаж спасателей в составе пяти человек и одной единицы техники.

    В 16:25 спасатели достигли плотины Мынжылкы и начали подъем пешком. До перевала Титова путь составлял 1-1,5 часа, оттуда до вершины еще 2-2,5 часа пути.

    В 17:55 подросток был обнаружен на перевале Титова. Как выяснилось, он получил травму головы в результате падения на осыпном склоне - участке горного рельефа, покрытом сыпучими камнями, гравием и песком.

    Подростку была оказана первая доврачебная медицинская помощь, его состояние оценивается как стабильное. Спасатели также вышли на связь с тремя другими участниками группы и ожидали их для совместного спуска.

    В 19:35 все четверо несовершеннолетних были эвакуированы на территорию ГК "Шымбулак". Пострадавший подросток передан бригаде скорой помощи и в сопровождении матери доставлен в медицинское учреждение.

    Напомним, ранее в горах Алматы на поляне Терра женщина сломала ногу и не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели провели эвакуацию в сложных условиях.

    Также в июле мужчину с травмой спустили с гор в Алматы - турист повредил ногу и не мог самостоятельно вернуться назад.

    Другие случаи в июле, к сожалению, закончились трагически. В конце месяца горах Алматы потерялся 20-летний парень, ушедший на пик Молодежного, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Позже стало известно о его гибели.

    До этого в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.

    Добавим, ранее в МЧС уже напоминали правила безопасности в горах:

    • не ходите в горы в одиночку;
    • не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях; 
    • основную часть похода выполняйте до обеда; 
    • не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности; 
    • прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб; 
    • обязательно сообщайте своим близким о планируем

