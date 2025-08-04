"В темноте и при ливне": спасательную операцию провели в горах Алматы

В Алматы на поляне Терра женщина сломала ногу и не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели провели эвакуацию в сложных условиях, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале МЧС сообщили, что женщина 1960 года рождения, которая получила перелом ноги, находилась на поляне Терра выше ущелья Алма-Арасан. Пострадавшей требовалась транспортировка из труднодоступной высокогорной местности.

"Для проведения операции оперативная группа РОСО МЧС РК выдвинулась к месту происшествия и пешком направилась к поляне Терра. В темное время суток, при ливне и на скользкой тропе, с высоты 2650 метров спасатели эвакуировали женщину", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что пострадавшая была передана бригаде центра медицинских катастроф.

Ранее в МЧС уже напоминали правила безопасности в горах:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;

обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.

Напомним, ранее в горах Алматы группа туристов, которая шла к ущелью Аюсай, попала под дождь и не смогла спуститься самостоятельно.

До этого в Алматы спасатели пришли на помощь гражданам Китая, которые совершили восхождение на пик Шукур и застряли в горах из-за травмы.

В июле мужчину с травмой спустили с гор в Алматы - турист повредил ногу и не мог самостоятельно вернуться назад.

Также акмолинские спасатели помогли травмированной женщине спуститься с горы Кокшетау в Бурабайском районе.

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