"На собственном позвоночнике ощутил": вице-премьер высказался о дорогах на западе Казахстана

На брифинге кабмина, говоря о срочных мерах социально-экономического развития в западных регионах, зампремьера Канат Бозумбаев высказался о дорогах в этой части страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Где-то, например, как в ЗКО, дороги плохие, я благодаря паводкам поездил, полгода жизни провел на западе, и это на собственном позвоночнике, как бы, ощутил. Там нужно максимальное финансирование как местных, так и республиканских дорог", - заявил Канат Бозумбаев.

Он добавил, что план срочных мер для западных регионов был разработан в прошлом году по поручению президента. Западная часть страны, по его словам, отстает по коммунальной, социальной инфраструктуре, по развитию МСБ, поэтому был предусмотрен план мер, чтобы ликвидировать отставание.

Напомним, недавно также сообщалось, что асфальтовое покрытие дороги в Туркестанской области начало разрушаться через месяц после ремонта. В "КазАвтоЖоле" винят во всем большегрузы.

А в июне на трассе рядом с Шымкентом из-за жары вздулся асфальт.

Добавим, ранее жители поселка близ Алматы пожаловались на плохие дороги - сельчане, прежде чем выйти на улицу, вынуждены надевать на обувь пакеты. По словам жителей села Панфилово, асфальта на дорогах здесь ждут больше 60 лет, однако чиновники говорят, что в ближайшее время ситуация не поменяется.

До этого недовольство состоянием дорог высказывали жители Актобе из-за отсутствия нормальных дорог они вынуждены утопать в грязи, встречая детей из школы. Тогда акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя чинить дороги самостоятельно. В отделе развития уличной дорожной сети Алматы объяснили, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан граждане не вправе самостоятельно проводить ремонтные работы на дорогах общего пользования без соответствующего разрешения.

