Асфальт вздулся на трассе возле Шымкента из-за жары в 45 градусов (видео)

На трассе рядом с Шымкентом из-за жары оказалось повреждено дорожное покрытие - там вздулся асфальт. Дефекты смогли устранить в течение дня, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Видео с трассы возле Шымкента, на котором можно увидеть вздувшийся асфальт, опубликовал Telegram-канал Egov.press.

Как сообщает официальный Telegram-канал АО "НК "КазАвтоЖол", на автодороге "Шымкент - граница Узбекистана" уже своевременно устранили дефекты дорожного покрытия.

В результате патрулирования 17 июня 2025 года около 16:00 на платном участке автомобильной дороги KZ13-03, на 763 км (маршрут Ташкент - Шымкент), оперативно выявили коробление цементобетонного покрытия. В компании отметили, что это произошло из-за резкого повышения температуры воздуха до +40...+45 градусов.

"Благодаря системной работе дорожных служб дефект был обнаружен на ранней стадии, что позволило незамедлительно принять меры по устранению. Было мобилизовано 3 единицы дорожной техники и 4 дорожных рабочих", - отметили в НК "КазАвтоЖол".

В тот же день движение на участке полностью восстановили.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта Казахстана намерено отменить оплату за проезд по участкам платных дорог республиканского значения с дефектами, влияющими на безопасность и бесперебойность движения.

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