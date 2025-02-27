"Берем пакеты, на ноги надеваем и идем": жители поселка близ Алматы утопают в грязи

Жители поселка близ Алматы пожаловались плохие дороги - сельчане, прежде чем выйти на улицу, вынуждены надевать на обувь пакеты, передает сайт телеканала КТК.

По словам жителей села Панфилово, асфальта на дорогах здесь ждут больше 60 лет, однако чиновники говорят, что в ближайшее время ситуация не поменяется.

В местном магазине уже даже поставили коробку с бесплатными пакетами у входа, чтобы люди могли надевать их на ноги и передвигаться по поселку.

"Вчера мы идем с садика, ребенок упал. Потому что она поскользнулась на этой грязи и улетела. Она была вся грязная. Видели соседи. Это был какой-то кошмар. Ты идешь по ней и думаешь: "Ну, ты сейчас пройдешь или не пройдешь". И в конце концов падаешь. Заходим к тете Халиде, берем у нее эти пакеты, на ноги надеваем и идем. У нас вариантов нет. Или один вариант - вызвать такси, доехать до дома", - пожаловалась Наталья Муратиди.

Также, как говорят местные, единственный арык забился грязью, а почистить его некому.

"Здесь никогда у нас не было ни асфальта, ничего. Мы все делаем за свой счет. Воду в прошлом году мы проводили, за свой счет. Мы все делаем за свой счет. Отсыпаем, подсыпаем. Вот здесь собирается, здесь глубокий арык, собирается много воды. А потом она как прорвет. Она сразу идет по дворам. Потом только насосом выкачиваем. Уже прям заходила. Кому, и я, мы все полностью - наши выгребные. И туалеты всплывали, и все. Вот так у нас это всю жизнь", - рассказала Таисия Кригер.

Местные даже обращались в акимат.

"У нас даже скорая была, застряла. Ребенку вызвали скорую. Она вот здесь застряла, не могла проехать. Мы собирали заявления. Вот они у меня, есть. Девочки у нас ездили в аппарат акимата Талгарского района. Им там ласково, нежно сказали: "До свидания". Даже заявление не приняли. Мне сказали, что у нас уже давным-давно, еще со старым акимом, тут у нас большинство улиц уже заасфальтировано. И не раз. И даже наша улица", - рассказала Олеся Нуралиева.

Асфальта не будет еще ближайшие два года, заявляют в акимате, так как планируют прокладывать водопровод.

"У нас идет проект - реконструкция водопровода. Сейчас идет уже завершение проекта. Этот проект, нам если выделят бюджет, то в 25-м, наверное, на следующий год она будет строиться - два года. После чего только будет асфальт", - пояснил замакима Панфиловского сельского округа Арсен Курманказиев.

Тем временем сельчане намерены обратиться в суд.

Источник: КТК

В ноябре 2024 года жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы - из-за отсутствия нормальных дорог они вынуждены утопать в грязи, встречая детей из школы. Тогда акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя чинить дороги самостоятельно. В отделе развития уличной дорожной сети Алматы объяснили, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан граждане не вправе самостоятельно проводить ремонтные работы на дорогах общего пользования без соответствующего разрешения.