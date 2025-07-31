"Пошла волнами": дорога на юге Казахстана начала разрушаться через месяц после ремонта (видео)

Асфальтовое покрытие дороги в Туркестанской области начало разрушаться через месяц после ремонта. В "КазАвтоЖоле" винят во всем большегрузы, передает "31 канал".

Как сообщает телеканал, речь идет о дороге близ Сарыагаша. Асфальтовое покрытие здесь разрушилось меньше чем за месяц после окончания ремонтных работ.

Жители региона жалуются, что до ремонта дорога была разбита, во время ремонта здесь образовывались пробки, а теперь вместо ровного покрытия - ямы и колея.

"Вот только недавно отремонтировали, а на дороге уже две волны, там где ездят фуры. Почему нельзя нормально сразу сделать?", "Там, где только отремонтировали, дорога волнами пошла. Есть участки, где хорошая дорога, но есть, где еще нужен ремонт", - жалуются казахстанцы.

В "КазАвтоЖоле" говорят, ремонтные работы выполняются в стесненных условиях, так как объездной дороги не предусмотрено. А интенсивность движения на этом участке превышает 15 тысяч транспортных средств в сутки.

В нацкомпании напомнили, что с летом в Туркестанской области при температуре выше +25 °C нагрузка на одиночную ось не должна превышать 8 тонн.

"Основная причина - нарушения режима движения, в том числе тяжеловесными транспортными средствами. Несмотря на установленные знаки ограничения движения, по свежеуложенному асфальту продолжается движение, что приводит к его деформации до ввода в эксплуатацию", - заявил представитель нацкомпании Сакен Дилдахмет.

Сейчас ремонт временно приостановлен, дефекты устранят подрядчики. В ведомстве также отметили, что дорогу еще не сдали в эксплуатацию.

Напомним, в июне на трассе рядом с Шымкентом из-за жары вздулся асфальт.

Добавим, ранее жители поселка близ Алматы пожаловались на плохие дороги - сельчане, прежде чем выйти на улицу, вынуждены надевать на обувь пакеты. По словам жителей села Панфилово, асфальта на дорогах здесь ждут больше 60 лет, однако чиновники говорят, что в ближайшее время ситуация не поменяется.

До этого недовольство состоянием дорог высказывали жители Актобе из-за отсутствия нормальных дорог они вынуждены утопать в грязи, встречая детей из школы. Тогда акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя чинить дороги самостоятельно. В отделе развития уличной дорожной сети Алматы объяснили, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан граждане не вправе самостоятельно проводить ремонтные работы на дорогах общего пользования без соответствующего разрешения.

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