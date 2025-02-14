Штрафуют ли казахстанцев за самостоятельный ремонт дороги

Ямы, трещины и прочие неровности дорог во дворах и улицах могут повредить автомобиль. Самостоятельно чинить асфальт не стоит, иначе грозит штраф. Но есть способы добиться ремонта, сообщает NUR.KZ.
- Гражданам Казахстана запрещено самостоятельно ремонтировать дороги общего пользования без соответствующего разрешения.
- Отдел развития уличной дорожной сети Алматы сообщает, что все работы по ремонту дорог выполняются специальными организациями с соответствующими лицензиями и договорами.
- Для решения проблем с дорожным покрытием казахстанцам рекомендуется обращаться в местные исполнительные органы власти с письменными или электронными заявлениями.
Обычно проблемы с дорожным покрытием возникают после зимы – перепады температур могут вызвать образование новых ям, в которые попадают колеса автомобилей.
При этом в некоторых случаях казахстанцы жалуются на то, что в их дворах или на близлежащих улицах дороги не спешат ремонтировать. Из-за этого у них может появиться желание самостоятельно заделать ямы.
Согласно ответу Отдела развития уличной дорожной сети Алматы на запрос редакции NUR.KZ, казахстанцы вправе подать жалобы и обращения для проведения ремонта дорог. Но делать это своими силами запрещено.
Почему нельзя чинить дороги самостоятельно
Как отмечают в ведомстве, в соответствии с законодательством Республики Казахстан граждане не вправе самостоятельно проводить ремонтные работы на дорогах общего пользования без соответствующего разрешения.
"Дороги, как объекты инфраструктуры, находятся в собственности государства или местных органов власти, и их ремонт и содержание регулируются законами и подзаконными актами.
Все работы по ремонту, реконструкции и обслуживанию дорог выполняются организациями, которые имеют соответствующие лицензии и договоры с государственными органами на выполнение данных работ", – сообщают в Отделе развития уличной дорожной сети Алматы.
Отмечается, что причина кроется в необходимости согласования с местными исполнительными органами для проведения любых ремонтных мероприятий на дорогах, а также в соблюдении норм безопасности и охраны окружающей среды.
Поэтому казахстанцам рекомендуется обращаться в местные исполнительные органы власти для уведомления о проблемах с дорожным покрытием.
Как подать заявку на ремонт
Подать обращение или жалобу на качество дорог можно в местные исполнительные органы, которые отвечают за их содержание и ремонт: это могут быть акиматы на уровне районов, городов и областей.
"Заявление можно подать следующими способами:
- письменное обращение – написать заявление или жалобу на имя акима района/города/области и подать в приемную местного акимата;
- электронное обращение – многие акиматы и государственные органы имеют официальные веб-сайты, через которые можно отправить заявление в электронном виде. Для этого необходимо зайти на сайт местного акимата и найти раздел для подачи заявлений или жалоб.
Самостоятельное вмешательство в ремонт дорог без разрешения может повлечь за собой административную или иную юридическую ответственность", – отмечают в ведомстве.
Напомним, что также можно подать жалобу на дорожные ямы через смартфон и сервис e-Otinish или через специального Telegram-бота.
Ранее мы рассказывали, как получить компенсацию в случае повреждения автомобиля из-за дорожной ямы.
Также казахстанцы могут бороться с нарушениями при ремонте дорог. Например, если асфальт укладывают на лужи или снег.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2220564-shtrafuyut-li-kazahstancev-za-samostoyatelnyy-remont-dorogi/