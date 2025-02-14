Штрафуют ли казахстанцев за самостоятельный ремонт дороги

Ямы, трещины и прочие неровности дорог во дворах и улицах могут повредить автомобиль. Самостоятельно чинить асфальт не стоит, иначе грозит штраф. Но есть способы добиться ремонта, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Гражданам Казахстана запрещено самостоятельно ремонтировать дороги общего пользования без соответствующего разрешения.

Отдел развития уличной дорожной сети Алматы сообщает, что все работы по ремонту дорог выполняются специальными организациями с соответствующими лицензиями и договорами.

Для решения проблем с дорожным покрытием казахстанцам рекомендуется обращаться в местные исполнительные органы власти с письменными или электронными заявлениями.

Обычно проблемы с дорожным покрытием возникают после зимы – перепады температур могут вызвать образование новых ям, в которые попадают колеса автомобилей.

При этом в некоторых случаях казахстанцы жалуются на то, что в их дворах или на близлежащих улицах дороги не спешат ремонтировать. Из-за этого у них может появиться желание самостоятельно заделать ямы.

Согласно ответу Отдела развития уличной дорожной сети Алматы на запрос редакции NUR.KZ, казахстанцы вправе подать жалобы и обращения для проведения ремонта дорог. Но делать это своими силами запрещено.

Почему нельзя чинить дороги самостоятельно

Как отмечают в ведомстве, в соответствии с законодательством Республики Казахстан граждане не вправе самостоятельно проводить ремонтные работы на дорогах общего пользования без соответствующего разрешения.

"Дороги, как объекты инфраструктуры, находятся в собственности государства или местных органов власти, и их ремонт и содержание регулируются законами и подзаконными актами.

Все работы по ремонту, реконструкции и обслуживанию дорог выполняются организациями, которые имеют соответствующие лицензии и договоры с государственными органами на выполнение данных работ", – сообщают в Отделе развития уличной дорожной сети Алматы.

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: alexandrumagurean/Getty Images

Отмечается, что причина кроется в необходимости согласования с местными исполнительными органами для проведения любых ремонтных мероприятий на дорогах, а также в соблюдении норм безопасности и охраны окружающей среды.

Поэтому казахстанцам рекомендуется обращаться в местные исполнительные органы власти для уведомления о проблемах с дорожным покрытием.

Как подать заявку на ремонт

Подать обращение или жалобу на качество дорог можно в местные исполнительные органы, которые отвечают за их содержание и ремонт: это могут быть акиматы на уровне районов, городов и областей.

"Заявление можно подать следующими способами:

письменное обращение – написать заявление или жалобу на имя акима района/города/области и подать в приемную местного акимата;

электронное обращение – многие акиматы и государственные органы имеют официальные веб-сайты, через которые можно отправить заявление в электронном виде. Для этого необходимо зайти на сайт местного акимата и найти раздел для подачи заявлений или жалоб.

Самостоятельное вмешательство в ремонт дорог без разрешения может повлечь за собой административную или иную юридическую ответственность", – отмечают в ведомстве.

Напомним, что также можно подать жалобу на дорожные ямы через смартфон и сервис e-Otinish или через специального Telegram-бота.

Ранее мы рассказывали, как получить компенсацию в случае повреждения автомобиля из-за дорожной ямы.

Также казахстанцы могут бороться с нарушениями при ремонте дорог. Например, если асфальт укладывают на лужи или снег.