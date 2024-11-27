Актюбинцы встречают детей из школы, утопая в грязи (видео)

Жители Актобе пожаловались на состояние дорог в районе дач возле спецавтобазы. Акимат пообещал предоставить щебень для выравнивания дорог при одном условии, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe обратили внимание на тяжелое положение своего района. По их словам, из-за отсутствия нормальных дорог они вынуждены утопать в грязи, встречая детей из школы.

"Просим обратить внимание на положение нашего района, особенно дороги, где жители утопают в грязи. Детей со школы встречаем в грязи. Просим у вас, акимат, не асфальт! Просим выровнять дороги щебнем, отсевом", - пишут местные жители.

Акимат района Алматы города Актобе отреагировал на обращение и сообщил, что работы по укладке щебня на этот год полностью завершены, но при организации специальной техники будет предоставлен необходимый объем инертного материала.

"Работы по укладке щебня на этот год полностью завершены. Указанные работы в первую очередь проводились в жилых массивах и на дорогах социальных объектов.

Кроме того, в рамках меморандума, заключенного между акиматом Актобе и АО "ТНК "Казхром", выделено 100 тысяч тонн щебня для городской территории.

В связи с этим сообщаем вам, что при организации специальной техники для транспортировки щебня будет предоставлен необходимый объем инертного материала", - сообщили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что жители Актобе пожаловались на отсутствие уличного освещения на участке улицы Уалиханова. По их словам, люди в темноте идут на автобус, на поезд, после 19 часов дети возвращаются в темноте из школ.

Помимо этого, жители Актобе обеспокоены отсутствием уличного освещения на улице Алабяна. По их словам, 20 ноября власти обещали исправить ситуацию, однако освещение до сих пор не восстановлено.