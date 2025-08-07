"Не резкий рост": увеличение тарифов на 20-30% ежегодно ожидает казахстанцев

О ежегодном росте тарифов для казахстанцев заявили на брифинге кабмина – он составит 20-30%. В Комитете по регулированию естественных монополий его назвали "не резким", передает корреспондент NUR.KZ.

На брифинге правительства спросили, какой ежегодный рост тарифов ожидается в Казахстане, учитывая, что и обслуживание займов на ремонт инфраструктуры в рамках нацпроектов, и вложения собственниками объектов включат в тариф для потребителей.

"Касательно изменения тарифов, здесь по нацпроекту предусмотрены механизмы субсидирования, то есть заемные средства будут вкладываться в тариф, основной долг и процентная ставка по вознаграждению.

Чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения, то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа. В целом планы на следующий год - это рост тарифов в пределах 20-30%", - заявил председатель комитета по регулированию естественных монополий Тимур Косымбаев.

Спикер уточнил, что рост в 20-30% будет ежегодным.

Напомним, ранее в кулуарах мажилиса вице-министра экономики спросили о росте тарифов на комуслуги, отметив, что счета в зимний период у некоторых доходят до 50-60 тысяч тенге. Ответ вице-министра нацэкономики Армана Касенова оказался неожиданным - чиновник заявил, что сумма в квитанциях за коммунальные услуги не зависит от площади жилья.

"Я ощутил удорожание, мы понимаем, что есть инфляция в экономике. Она снижается, но она есть. Удорожание есть, но не такое драматическое, которое вы привели в своем примере", - заявил вице-министр, отвечая тогда на вопрос журналиста.

При этом в конце января в Минэкономики сообщили, что не исключают роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане.

Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

Ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

