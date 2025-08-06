Получение грантов в вузах Казахстана: где можно посмотреть список победителей конкурса

Министр науки и высшего образования Казахстана рассказал, что завтра, 7 августа, будет опубликован список победителей на получение грантов в вузах, передает NUR.KZ.

Саясат Нурбек заявил, что в стране завершилось заседание республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов.

"В этой связи с радостью сообщаю, что список обладателей государственных грантов, которого вы с нетерпением ждете, будет опубликован завтра, 7 августа",- отметил Нурбек.

Ссылка со списком победителей будет опубликована на сайте и страницах Миннауки, а также Национального центра тестирования. Кроме того, информацию опубликует и сам Саясат Нурбек.

Ранее сообщалось, что начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Отмечалось также, что список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа.

Добавим, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

Ранее стала известна дата приема документов на конкурсы грантов в вузах Казахстана. Позже в "Правительстве для граждан" дали инструкцию, как правильно подать заявку онлайн.

О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки, вы можете прочесть тут.

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