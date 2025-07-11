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      "Будет список ожидания": как абитуриентам правильно подать онлайн-заявку на получение гранта в РК

      Опубликовано:

      Сайт eGov
      Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В "Правительстве для граждан" дали инструкцию казахстанцам, которые будут подавать заявку для получения гранта в вузе через сайт eGov, передает NUR.KZ.

      В госкорпорации напомнили, что абитуриенты могут подать заявку на образовательные гранты на портале eGov.kz. Онлайн-подача заявлений откроется 13 июля в 09:00 и завершится 20 июля в 18:00.

      По данным "Правительство для граждан", результатом оказания услуги является электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта. Документ выдается в электронном формате и будет доступен в личном кабинете на портале eGov.kz не позднее 5 августа.

      "Для равномерного распределения потока заявок и удобства пользователей на портале eGov.kz реализован новый функционал списка ожидания, который распределяет пользователей в электронную очередь. Система фиксирует порядок обращений и предоставляет доступ к услуге поочередно - без необходимости обновления страницы", - сказано в сообщении.

      Также отмечается, что будет предусмотрена система SMS-уведомлений: при подаче заявки пользователь может поставить отметку в чек-боксе "Уведомить меня по SMS о приближении очереди".

      "Система заблаговременно направит сообщение с номера 1414 на сотовый телефон - как только приблизится очередь пользователя. Уведомление будет отправлено на номер, зарегистрированный в базе мобильных граждан (БМГ). Если номер не зарегистрирован в базе мобильных граждан, система предложит указать его вручную.

      Важно отметить, что закрывать или обновлять вкладку браузера до начала подачи заявления не рекомендуется, иначе позиция в очереди может быть утрачена", - предупредили в "Правительстве для граждан".

      Ранее стала известна дата приема документов на конкурс грантов в вузах Казахстана.

      О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки вы можете тут.

      Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.

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