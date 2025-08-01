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    Когда опубликуют список получивших образовательные гранты в Казахстане

    Опубликовано:

    Студенты на лекции
    Студенты слушают лекцию и делают записи: Skynesher/Getty Images

    Сегодня начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа, передает NUR.KZ со ссылкой на Миннауки.

    Как сообщается на официальном сайте Министерства науки и высшего образования РК, комиссия, в состав которой входят депутаты парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", ассоциации высших учебных заведений и общественных организаций, рассматривает заявки претендентов.

    После этого, в соответствии с утвержденными правилами, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты.

    Всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано около 113 тысяч заявлений. Наиболее востребованными направлениями среди абитуриентов являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих переводчиков, учителей, психологов, дизайнеров и юристов.

    Итоги конкурса грантов будут опубликованы до 10 августа на официальном сайте и в социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК, а также Национального центра тестирования. Зачисление в вузы завершится до 25 августа.

    Напомним, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

    Ранее стала известна дата приема документов на конкурсы грантов в вузах Казахстана. Позже в "Правительстве для граждан" дали инструкцию, как правильно подать заявку онлайн.

    О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки, вы можете прочесть тут.

    Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.

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