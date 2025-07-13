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    Конкурс на получение грантов официально начался в Казахстане: когда опубликуют итоги

    Опубликовано:

    Заполнение бланка
    Заполнение бланка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Сегодня, 13 июля, в Казахстане официально стартовал прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования страны

    По данным Миннауки, прием заявлений начался сегодня и продлится до 20 июля. Отмечается, что подать документы можно как онлайн через портал eGov.kz, так и через центры приема при университетах (в любом вузе по месту нахождения).

    "Для участия в конкурсе грантов абитуриентам необходимо предоставить удостоверение личности, сертификат ЕНТ, фото размером 3×4 и аттестат о среднем образовании или диплом для выпускников организаций ТиПО). Также другие подтверждающие документы для участия в конкурсе грантов по льготным категориям", - напомнили в министерстве.

    Пороговые требования ЕНТ

    Для участия в конкурсе грантов и зачисление на платное обучение установлены пороговые баллы по результатам ЕНТ:

    • для направлений "Право" и "Педагогические науки" необходимо набрать не менее 75 баллов;
    • для "Здравоохранения и социального обеспечения (медицина)" - не менее 70 баллов;
    • для поступления в национальные вузы - не менее 65 баллов, в другие вузы - не менее 50 баллов;
    • для Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации - не менее 50 баллов.

    "Напомним, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать свои пороговые баллы для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов и обучения на платной основе.

    Для абитуриентов из сельской местности и социально уязвимых слоев населения предусмотрены специальные меры поддержки в рамках приемной кампании. В частности, при участии в конкурсе грантов действуют установленные государством квоты", - добавили в министерстве.

    Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа.

    Ранее стала известна дата приема документов на конкурс грантов в вузах Казахстана. Позже в "Правительстве для граждан" дали инструкцию, как правильно подать заявку онлайн.

    О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки вы можете тут.

    Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.

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