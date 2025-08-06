Запрет Токаева на точечную застройку Алматы: в каких районах больше не будут строить ЖК

По поручению президента страны в Алматы вводится мораторий на точечную застройку в верхней части города. В пресс-службе акимата мегаполиса дали разъяснения, передает NUR.KZ.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Дархана Сатыбалды и поручил ему ввести мораторий на строительство многоквартирного жилья и точечную застройку в верхней части города.

Пресс-служба акимата Алматы, ссылаясь на Управление городского планирования и урбанистики, сообщила корреспонденту NUR.KZ, что запрет касается территорий южнее Талгарского тракта, ВОАД, проспекта Аль-Фараби, улиц Саина и Жандосова.

По данным ведомства, интенсивная застройка указанных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - острый дефицит социальной инфраструктуры. В этих районах наблюдается нехватка образовательных учреждений и медицинских объектов.

"Также в верхней части города отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации, а существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивает риск сдвигов почвы и разрушений.

Кроме того, в горной местности города находятся 1,5 тыс. участков (более 2 000 га) неосвоенных земель сельскохозяйственного назначения, которые были переданы в состав города из областных территорий. Согласно Земельному кодексу, на территориях города запрещено размещение земель сельскохозяйственного назначения, то есть их застройка многоквартирным жильем создаст дополнительную нагрузку на инженерные коммуникации, социальную и транспортную инфраструктуру.

"На сегодня в городе действует запрет на строительство на склонах с крутизной более 15 градусов, ограничение высотности до 3-этажей в верхней части и запрет на срез склонов. Однако застройщики продолжают возводить многоквартирное жилье, так называемые таунхаусы, которые не регламентированы законодательством.

На основании моратория предпроектная документация на строительство подобного жилья выдаваться не будет. Ограничение не касается уже реализуемых объектов", - подчеркнул руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмас Жанбыршы.

Также Управлением будут внесены корректировки в Генеральный план города до 2040 года, направленные на расширение зеленых зон и более сбалансированное развитие предгорных зон.

Напомним, в конце прошлого года глава Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нурлан Буранбаев сообщил, что в Алматы изменятся правила застройки.

В мае министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев ответил на вопрос о возможной новой волне точечного строительства в связи с назначением нового акима.

Параллельно в мегаполисе продолжается борьба с незаконным строительством - за несколько лет снесли 88 незаконных объектов.

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