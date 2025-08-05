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    Образовательные гранты распределили в Казахстане

    Опубликовано:

    За партами в аудитории сидят студенты
    Студенты в аудитории. Фото: pixabay.com

    Глава Минннауки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане завершила работу комиссия по распределению образовательных грантов, передает NUR.KZ.

    "Сегодня Республиканская комиссия по присуждению государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год завершила свою работу.

    В ходе заседаний были рассмотрены поданные заявления и проведена процедура распределения образовательных грантов на конкурсной основе в соответствии с действующими правилами", - отмечается в сообщении министра в Telegram-канале.

    По данным Нурбека, в этом году на участие в конкурсе поступило около 113 тысяч заявлений. Так, наибольшим спросом среди абитуриентов пользовались такие направления, как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также "Информационно-коммуникационные технологии".

    "Результаты конкурса по присуждению грантов будут опубликованы на официальных информационных источниках и социальных сетях Министерства науки и высшего образования РК, министра науки и высшего образования РК, а также Национального центра тестирования", - заверил Саясат Нурбек.

    Сообщается, что процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения завершится до 25 августа 2025 года.

    Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что начата работа Республиканской комиссии по присуждению государственных образовательных грантов. Отмечалось также, что список обладателей грантов будет объявлен до 10 августа.

    Как сообщалось ранее, прием заявлений абитуриентов для участия в конкурсе грантов стартовал 13 июля и продлился до 20 июля.

    Ранее стала известна дата приема документов на конкурсы грантов в вузах Казахстана. Позже в "Правительстве для граждан" дали инструкцию, как правильно подать заявку онлайн.

    О том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки, вы можете прочесть тут.

    В прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.

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