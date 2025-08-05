Контроль за ценами в "магазинах у дома" усилят в Казахстане

В правительстве рассказали о мерах по контролю за ценами и оказанию поддержки социально чувствительным категориям населения, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Сообщается, что теперь контроль за ценами на продукты в стране усилят.

"Мы переходим к усилению контроля за 15% торговой надбавкой на социально-значимые продовольственные товары. Параллельно реализуется модуль анализа цен на СЗПТ, позволяющий принимать эффективные управленческие решения", — подчеркнул министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

Параллельно с этим в Казахстане получателям адресной социальной помощи будут выдавать продовольственные ваучеры. Так люди смогут покупать товары по закупочной цене. Пока проект запускают в пилотном режиме в городах Акколь, Кокшетау и Павлодар.

Напомним, ранее мы рассказывали, что несмотря на снижение цен, овощи сохраняют лидерство по росту цен среди продуктов питания в Казахстане.

Дорожает и еда вне дома. Так, в одном из регионов страны жители тратят на общепит больше денег, чем в Алматы и Астане.

Мы также подробно рассказывали, в каких регионах Казахстана сильнее всего подорожали продукты. К слову, несмотря на тот факт, что социально значимые продовольственные товары в Казахстане находятся под контролем государства, они также подвержены росту цен, как и многие другие товары в стране.

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