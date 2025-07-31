Больше денег, чем в Астане и Алматы, тратят на общепит жители одного из регионов Казахстана

Заведения общепита часто заменяют домашнюю еду для казахстанцев. Однако суммы расходов на их услуги выросли. Особенно это затронуло Кызылординскую область. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По данным Finprom.kz, стоимость услуг общественного питания в Казахстане в июне выросла на 1,6% за месяц и на 13,2% за год.

Больше всего на посещение кафе и ресторанов тратят жители Кызылординской области - в среднем 18,5 тыс. тенге, что на 27,9% больше, чем годом ранее.

Наибольший рост цен на услуги общепита за месяц зафиксирован в Астане (4,3%), а за год - в Карагандинской области (23%).

Кафе и рестораны – это не только место для ужина, но также их часто посещают утром, в обед и даже просто в течение дня. Особенно часто их услугами пользуются работающие в офисах граждане.

Однако, как сообщают аналитики Finprom.kz, в июне казахстанцам вновь пришлось тратить больше на посещение ресторанов и кафе. Так, стоимость услуг общественного питания за месяц выросла на 1,6%, а в годовом выражении подскочила сразу на 13,2%.

Где казахстанцы тратят больше всего денег на кафе и рестораны

В Казахстане траты населения на рестораны, кафе и аналогичные заведения продолжают расти. За первый квартал 2025 года средние расходы на посещение заведений общественного питания составили 8,1 тыс. тенге – это на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

"Антилидером по затратам стала Кызылординская область, где семьи в среднем оставили в ресторанах и кафе 18,5 тыс. тенге, против 14,5 тыс. тенге годом ранее. Годовой рост расходов составил 27,9%.

Расходы казахстанцев на общепит в разрезе регионов. Источник: Finprom.kz

Более того, жители региона тратили на посещение заведений общепита почти в 2,3 раза больше, чем среднестатистическая казахстанская семья. Следом идут Астана (18,5 тыс. тенге) и Алматы (12,6 тыс. тенге)", – сообщают аналитики.

Наименьшие расходы на рестораны и кафе наблюдались в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

При этом сильнее всего в июне подорожали:

обеды в столовых – на 2,2% за месяц;

походы в рестораны – стали дороже на 2,1%,;

фастфуды – выросли в цене на 1,7%.

"Если же рассматривать годовую динамику, антилидером по удорожанию стали столовые: цены на их услуги увеличились на 16,9%. Стоимость обеда в ресторане за год прибавила 12,7%, а фастфуд вырос в цене на 13%", – отмечается в источнике.

Статистика по регионам

Как сообщается в источнике, с наибольшим ростом цен за месяц столкнулись жители,

Астаны – цены на услуги общепита всего за месяц подскочили на 4,3%;

Мангистауской области – плюс 4,1% за месяц;

Улытауская область – плюс 3,1%.

Рост цен на услуги общепита в регионах Казахстана. Источник: Finprom.kz

"В то же время в Северо-Казахстанской области рост цен в секторе оказался минимальным: всего плюс 0,1%. Примечательно, что в 7 из 20 регионов РК цены на услуги общественного питания в июне вовсе не изменились, оставшись на уровне предыдущего месяца", – сообщается в источнике.

За год сильнее всего цены выросли в Карагандинской области, где они взлетели сразу на 23%. Следом идут Мангистауская область (плюс 21,6%) и ЗКО (плюс 20%).

Меньше всего по карманам жителей ударили цены в Акмолинской (плюс 2,9%), Алматинской (плюс 4,7%) и Атырауской (плюс 5,8%) областях.

"Стоит пояснить: приведенные суммы не отражают реальную картину индивидуальных расходов – это средние значения, рассчитанные по методологии БНС. В данном случае важна не абсолютная сумма, а позиция региона в рейтинге и динамика изменений", – отмечают аналитики.

Напомним, в некоторых регионах страны в два раза подорожали основные продукты питания.

При этом некоторые виды продовольствия становятся особенно зависимыми от импорта. И дело не только в отсутствии производства, но и его нерентабельности.

В то же время отметим, что некоторые казахстанцы смогут покупать продукты по более дешевым ценам. Соответствующая пилотная программа пока что была запущена в одном регионе Казахстана.

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