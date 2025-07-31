Больше денег, чем в Астане и Алматы, тратят на общепит жители одного из регионов Казахстана
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Заведения общепита часто заменяют домашнюю еду для казахстанцев. Однако суммы расходов на их услуги выросли. Особенно это затронуло Кызылординскую область. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.
- По данным Finprom.kz, стоимость услуг общественного питания в Казахстане в июне выросла на 1,6% за месяц и на 13,2% за год.
- Больше всего на посещение кафе и ресторанов тратят жители Кызылординской области - в среднем 18,5 тыс. тенге, что на 27,9% больше, чем годом ранее.
- Наибольший рост цен на услуги общепита за месяц зафиксирован в Астане (4,3%), а за год - в Карагандинской области (23%).
Кафе и рестораны – это не только место для ужина, но также их часто посещают утром, в обед и даже просто в течение дня. Особенно часто их услугами пользуются работающие в офисах граждане.
Однако, как сообщают аналитики Finprom.kz, в июне казахстанцам вновь пришлось тратить больше на посещение ресторанов и кафе. Так, стоимость услуг общественного питания за месяц выросла на 1,6%, а в годовом выражении подскочила сразу на 13,2%.
Где казахстанцы тратят больше всего денег на кафе и рестораны
В Казахстане траты населения на рестораны, кафе и аналогичные заведения продолжают расти. За первый квартал 2025 года средние расходы на посещение заведений общественного питания составили 8,1 тыс. тенге – это на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го.
"Антилидером по затратам стала Кызылординская область, где семьи в среднем оставили в ресторанах и кафе 18,5 тыс. тенге, против 14,5 тыс. тенге годом ранее. Годовой рост расходов составил 27,9%.
Более того, жители региона тратили на посещение заведений общепита почти в 2,3 раза больше, чем среднестатистическая казахстанская семья. Следом идут Астана (18,5 тыс. тенге) и Алматы (12,6 тыс. тенге)", – сообщают аналитики.
Наименьшие расходы на рестораны и кафе наблюдались в Мангистауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.
При этом сильнее всего в июне подорожали:
- обеды в столовых – на 2,2% за месяц;
- походы в рестораны – стали дороже на 2,1%,;
- фастфуды – выросли в цене на 1,7%.
"Если же рассматривать годовую динамику, антилидером по удорожанию стали столовые: цены на их услуги увеличились на 16,9%. Стоимость обеда в ресторане за год прибавила 12,7%, а фастфуд вырос в цене на 13%", – отмечается в источнике.
Статистика по регионам
Как сообщается в источнике, с наибольшим ростом цен за месяц столкнулись жители,
- Астаны – цены на услуги общепита всего за месяц подскочили на 4,3%;
- Мангистауской области – плюс 4,1% за месяц;
- Улытауская область – плюс 3,1%.
"В то же время в Северо-Казахстанской области рост цен в секторе оказался минимальным: всего плюс 0,1%. Примечательно, что в 7 из 20 регионов РК цены на услуги общественного питания в июне вовсе не изменились, оставшись на уровне предыдущего месяца", – сообщается в источнике.
За год сильнее всего цены выросли в Карагандинской области, где они взлетели сразу на 23%. Следом идут Мангистауская область (плюс 21,6%) и ЗКО (плюс 20%).
Меньше всего по карманам жителей ударили цены в Акмолинской (плюс 2,9%), Алматинской (плюс 4,7%) и Атырауской (плюс 5,8%) областях.
"Стоит пояснить: приведенные суммы не отражают реальную картину индивидуальных расходов – это средние значения, рассчитанные по методологии БНС. В данном случае важна не абсолютная сумма, а позиция региона в рейтинге и динамика изменений", – отмечают аналитики.
Напомним, в некоторых регионах страны в два раза подорожали основные продукты питания.
При этом некоторые виды продовольствия становятся особенно зависимыми от импорта. И дело не только в отсутствии производства, но и его нерентабельности.
В то же время отметим, что некоторые казахстанцы смогут покупать продукты по более дешевым ценам. Соответствующая пилотная программа пока что была запущена в одном регионе Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2270709-bolshe-deneg-chem-v-astane-i-almaty-tratyat-na-obshchepit-zhiteli-odnogo-iz-regionov-kazahstana/
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