Костанайцы боятся вести детей в школу: после обрушения ее отказался ремонтировать даже подрядчик

В Костанайской области родители боятся вести детей в школу, ремонт в которой из-за опасной конструкции отказался продолжать подрядчик, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, в селе Новонежинка Костанайской области в прошлом году в школе рухнула стена и плиты перекрытия во время ремонта. Тогда чудом никто не пострадал - внутри не было учеников и персонала.

Отмечается, что сейчас здание укрепили, но неожиданно генподрячик решил расторгнуть договор из-за ненадежности конструкции. Забеспокоились и родители.

"Сейчас они зайдут в здание - 150 человек, допустим, первая смена. У нас две смены. Что это будет, если там сейчас никого нет и происходят прогибы? А когда дети будут прыгать и скакать?" - высказалась жительница села Майра Белендер.

Восстановлением и укреплением после обрушения занимались две разные компании, а третья фирма должна была продолжить капитальный ремонт после завершения их работ. Однако к усилению здания у них возникли вопросы. Теперь через суд они хотят расторгнуть договор.

"Из швов, где стыки перекрытия третьего этажа идут, выпадает раствор, это может говорить о том, что плиты перекрытия пришли в движение. Мы предупредили заказчика, всякое может быть, и это не безопасно, но заказчик сказал, что мы сами виноваты, перфоратором работали", - сказал руководитель подрядной компании Анатолий Громченко.

В акимате сообщили, что на 72% школа готова к учебному году и просят генподрядчика завершить капитальный ремонт. После выпадения раствора из шва была проведена экспертиза, которая показала, что признаков угрозы обрушения нет.

"21 июля было направлено допсоглашение на продление договора, но ТОО отказалось. Они аргументируют тем, что здание аварийное. Но у нас есть заключение, фирмы, которая проводила обследование, где написано, что здание не аварийное", - заявил руководитель отдела образования Аулиекольского района Досбол Кусаинов.

Родители просят провести независимую экспертизу. В противном случае детей в школу не поведут. В общей сложности ремонт здания обходится в 900 млн тенге. На эти деньги, говорят жители, можно было построить новую школу.

Напомним, в сентябре прошлого года здание одной из школ Аулиекольского района частично обрушилось, несмотря на то, что там шел капитальный ремонт

До этого в Костанае в спортзале новой школы обвалилась крыша. Учебное заведение планировалось открыть в декабре 2023 года, но этого не произошло. Сообщалось, что срыв сроков спас жизни детей.

А в Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое.

До этого в одном из районов Астаны загорелось здание новой строящейся школы. В результате происшествия никто не пострадал.

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