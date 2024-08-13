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Здание одной из школ снесут в Астане

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Школа в Астане
Школа в Астане. Фото: t.me/astana_newss

В Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

В Астане в ходе ежегодного осмотра технического состояния объектов образования средняя школа №25 была признана аварийной. Установлено несоответствие объекта техническим и санитарным требованиям. Физический износ здания составил 54,4%, сообщается в Telegram-канале акимата.

Обучающихся в этой школе распределили в соседнюю № 36. Здание заведения введено в эксплуатацию в декабре 2023 года. Школа рассчитана на 2400 учащихся в две смены. Это позволит разместить учащихся двух школ в данном здании без создания проблем во время организации учебного процесса.

С администрацией школы № 36 решены все организационные вопросы по размещению классов, распределению учебных кабинетов, определен вход в здание школы во время приема детей и вопрос организации питания школьников.

Что касается территории средней школы №25, там будет построена новая школа. На сегодня уже начаты работы по проектированию новой школы и привязке проекта к местности.

Напомним, в апреле сообщалось, что школу "НұрОрда" в Астане предлагается переименовать в ТОО "Spectrum International School. Учебному заведению также хотят присвоить статус международной школы организации образования.

В июне в Есильском районе столицы загорелась строящаяся школа. Горела площадь в 40 кв. м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2148412-zdanie-odnoy-iz-shkol-snesut-v-astane/

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