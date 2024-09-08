Здание школы частично обрушилось в Костанайской области

Здание одной из школ Аулиекольского района частично обрушилось, несмотря на то, что там идет капитальный ремонт, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Костанайской области.

В акимате Костанайской области сообщили, что 7 сентября произошло обрушение части стены третьего этажа в Новонежинской школе. По данным акимата, в это время детей и педагогов в школе не было, пострадавших нет.

"На месте работает комиссия, будут проведено в кратчайшие сроки техническое обследование и получено заключение", - сообщили в акимате.

Сообщается, что капитальный ремонт здания Новонежинской общеобразовательной школы им. Б. Кенжетаева в селе Новонежинка Аулиекольского района ведется с июня 2024 года.

"Подрядчиком выступает ТОО "ПКФ Гренада", которое допускает нарушения сроков проведения ремонтных работ. В адрес подрядчика направлена претензия и подготавливаются материалы в суд для признания поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

Виновные лица будут привлечены к ответственности. Учащиеся переведены на дистанционное обучение", – добавили в акимате.

Напомним, в феврале текущего года в Костанае в спортзале новой школы обвалилась крыша. Учебное заведение планировалось открыть в декабре 2023 года, но этого не произошло. Сообщалось, что срыв сроков спас жизни детей.

Недавно в Астане в ходе проверки выявили среднюю школу, здание которой изношено на более чем 50%. Здание было решено снести и на этом же месте построить новое.

До этого в одном из районов Астаны загорелось здание новой строящейся школы. В результате происшествия никто не пострадал.