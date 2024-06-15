Здание строящейся школы загорелось в Астане

В одном из районов Астаны загорелось здание новой строящейся школы. В результате происшествия никто не пострадал, причина возгорания выясняется, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Астане в одной из новостроящихся школ Есильского района произошло возгорание обшивки, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь за 20 минут с момента поступления вызова на площади 40 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.