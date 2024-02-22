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Крыша обвалилась в новой школе в Костанае

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В спортзале новой школы обвалилась крыша
В спортзале новой школы. Фото: tobolinfo.kz

В Костанае в спортзале новой школы обвалилась крыша. Учебное заведение планировалось открыть в декабре 2023 года, но этого не произошло. Возможно, срыв сроков спас жизни детей, передает "ТоболИнфо".

Как сообщает издание, новую школу возвели в микрорайоне "Кунай". К строительству приступили в июле 2021 года. Общая сумма проекта составила 2 млрд 200 млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО "ПКФ "Гренада".

"Мы готовы были к 31 декабря сдать школу, но отопление к зданию еще не подведено. Теплотрасса только строится. Поэтому мы прекратили работы по чистовой отделке. Стоит объект практически с октября", - рассказал гендиректор ТОО "ПКФ "Гренада" Анатолий Громченко.

Теперь, находясь в спортивном зале школы, можно увидеть голубое небо сквозь дыру в потолке. Отмечается, что сам спортзал стоит вторую зиму - он был возведен еще в 2022 году. 3 января 2024 года одна из бетонных колонн обломилась, был вырван кусок стены и обвалилась часть кровли.

Анатолий Громченко подчеркнул, что причины обрушения устанавливаются. По данным экспертизы, имеющейся на данный момент, возможно наличие скрытых дефектов колонны, несоответствие класса бетона, ошибка армирования, а также различие в проектных и реальных нагрузках. Сообщается, что покупали колонны в Актобе.

Спортзал новой школы в Костанае
Спортзал школы. Фото: tobolinfo.kz

"Никогда в нашей практике такого не случалось, эксперты выяснят, кто виноват и за чей счет устранять ошибку. Несущую способность остальных колонн тоже проверяют. Когда будет готова проверка, сообщим", - сказал Анатолий Громченко.

Генеральный директор отметил, что у управления строительства еще есть задолженность перед ТОО "ПКФ "Гренада" за прошлый год. Судя по всему, деньги будут нужны и на восстановление спортзала. По словам подрядчика, ремонт обойдется в пределах 15-17 млн тенге.

Заказчиком по возведению школ в Костанайской области является управление строительства, а на баланс отдела образования объект перейдет только после ввода. За коммуникации в микрорайоне отвечает отдел строительства Костаная, но произошли проблемы с организацией, занимающейся отоплением.

"Подрядчик не местный, из Кызылорды. К работе он не приступил, нам присылают отписки, мол, в связи с погодными условиями не представляется возможным выполнение задания заказчика. Мы подали иск в суд. Что касается подключения школы, сейчас в любом случае стройка приостановлена, так что успеем, думаю, подключить ее", - сообщили в городском отделе строительства.

Новая школа в микрорайоне "Кунай"
Новая школа в микрорайоне "Кунай". Фото: tobolinfo.kz

Гендиректор ТОО "ПКФ "Гренада" рассказал, какие еще работы нужно выполнить в школе, если не брать в расчет ремонт спортзала.

"Нам осталось покрасить стены, постелить линолеум. Все оборудование для кабинетов, столовой, санузлов закуплено, но ставить в холод это нельзя. После подачи тепла потребуется полтора месяца, чтобы отогреть все здание", - сообщил Анатолий Громченко.

По словам мужчины, благоустройство двора школы завершено на 100%. Брусчатка везде уложена, но зимой под сугробами ее не видно. Детская площадка для мини-центра установлена. Поле для занятий физкультурой оборудовали тартановым покрытием, для футбола и волейбола - искусственным газоном. В самом здании в коридорах лежит плитка, вытянуты стены, в кабинетах светло и просторно, только холодно.

Напомним, в январе в одном из многоквартирных домов по улице Абая в Петропавловске также произошло частичное обрушение крыши из-за скопившегося снега и льда. Кровля обрушилась с первого по четвертый подъезд 6-подъездного дома. На некоторых балконах верхних этажей треснули или полностью сломались стекла. Аким Петропавловска пообещал в рамках модернизации ЖКХ заменить крышу дома.

Ранее часть кровли обвалилась в одном из новых ЖК в Алматинской области. Инцидент произошел в микрорайоне "Жана" в Талгаре. Предположительно, шифер и балки рухнули под тяжестью снега. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

А в декабре прошлого года в Шымкенте случилось ЧП - во дворце культуры "Фосфорник" обрушилась крыша. В результате произошедшего погиб 18-летний парень. В момент обрушения он находился в здании с двумя сокурсниками 16 и 18 лет. Они успели выбежать на улицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062478-krysha-obvalilas-v-novoy-shkole-v-kostanae/

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