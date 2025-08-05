Дефицит бензина грозит Казахстану осенью, считают эксперты

В Казахстане продолжают расти цены на ГСМ, в Минэнерго предупреждают, что они и дальше будут повышаться, чтобы сравняться с соседними странами, передает "Седьмой канал".

По данным телеканала, самые выгодные цены на бензин и дизельное топливо на западе и юге страны — в Атырау можно заправиться 92-м за 204 тенге, в Шымкенте и Актобе — за 207–210 тенге за литр.

В Астане стоимость литра бензина АИ-92 уже поднялась до 222 тенге за литр. С момента отмены государственного регулирования топливо подорожало на 17 тенге.

А самые высокие цены на дизельное топливо в Алматы, Шымкенте и Астане — 315–319 тенге за литр.

Водители заявляют, что подорожание топливо уже заметно бьет по карману.

"По ощущениям, бензин — раньше заправлялся на 5 тысяч, и мне хватало на целый день, а сейчас такой большой расход, да и цены растут", "Это дорого, у меня дизельная машина, иногда до 40 тысяч в месяц, поэтому при передвижении по городу везде пробки, расходы очень высокие", - делятся казахстанские водители.

Между тем в Минэнерго заявляют, что осенью страна может столкнуться с дефицитом топлива. Причина — рост курса российского рубля и, как следствие, рост теневого экспорта казахстанского бензина в Российскую Федерацию.

При это в правительстве заверяют, что меры по стабилизации цен на ГСМ уже принимаются.

"Что касается бензина и дизельного топлива, вы хорошо знаете ситуацию. Эти виды ГСМ у нас значительно дешевле, чем у соседей, и идет прямой отток, как контрабандным, так и легальным путем, когда транзитный транспорт заправляется дешевым топливом и проезжает через нашу страну, создавая дефицит для всех нас. Поэтому мы будем постепенно выравнивать цены, чтобы избежать оттока", - заявил вице-премьер Скляр.

Казахстан планирует увеличить производство ГСМ, опираясь на расширение Шымкентского НПЗ. В планах – строительство второй очереди НПЗ, что позволит увеличить объем переработки нефти с 6 до 12 миллионов тонн.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую разницу предстоит "догонять" ценам на заправках в Казахстане. Также мы рассказывали, как часто повышаются цены на бензин АИ-92 в Казахстане.

Отметим также, что стоимость топлива в Казахстане считается одной из самых низких в Европе.

Мы также писали, что, как считают эксперты, для решения ситуации с дефицитом топлива в Казахстане может понадобиться несколько лет.

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