Жители еще 17 сел Казахстана отказались от алкоголя

В Костанайской области 17 населенных пунктов отказались от алкоголя. Также в регионе улучшилась статистика по преступлениям, совершенным в алкогольном опьянении, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили на медиапортале Polisia.kz, 17 сельских населенных пунктов региона полностью отказались от употребления алкоголя в рамках проекта "Мәдени қоғам". В полиции считают, что таким образом они демонстрируют пример здорового образа жизни и становятся примером для других.

"Проект реализуется при активной поддержке общественности. В городах и селах созданы общественные комиссии, в состав которых входят уважаемые жители, аксакалы, религиозные лидеры и местные активисты. Они помогают людям, страдающим от алкогольной зависимости, оказывают моральную поддержку и проводят разъяснительную работу", - рассказали в ведомстве.

По данным заместителя начальника ДП области Аманжола Байзакова, с начала года преступность в состоянии алкогольного опьянения снизилась на 3,3%.

"Однако контроль за так называемыми "группами риска" продолжается - это лица, склонные к нарушению общественного порядка, семейные дебоширы и хронические алкоголики. С начала года судами вынесено 2600 решений о запрете употребления алкоголя, в том числе в домашних условиях", - отметил Байзаков.

Также в рамках "Мәдени қоғам" проводятся рейды по торговым точкам, где реализуется алкоголь. Так, с начала года было выявлено 217 фактов нарушения закона: продажи алкоголя в ночное время или несовершеннолетним.

Добавим, что проект реализуется в регионе с сентября 2024 года. Его главная цель - профилактика преступности, борьба с пагубными привычками и развитие здоровой культурной среды.

Недавно сообщалось, что в Косшы и Тайтобе, расположенных в пригороде Астаны, сразу 10 магазинов перестали продавать алкогольные напитки. Предприниматели заявляют, что сами приняли такое решение.

А в Восточно-Казахстанской области наградили сельчанина, вдохновившего сообщество на отказ от алкоголя и поддержание порядка.

Также в ВКО жители четырех сел - Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас - отказались от алкоголя. Это сказалось на криминогенной обстановке в населенных пунктах. Там не было зарегистрировано ни одного правонарушения.

И в области Абай жители села Тана-мырза отказались от спиртного. За последние три года там не зафиксировали ни одного преступления, связанного с алкоголем. Село стало примером успешного сотрудничества полиции и местных жителей.

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