Казахстанец вдохновил целое село отказаться от алкоголя

В Восточно-Казахстанской области наградили сельчанина, вдохновившего сообщество на отказ от алкоголя и поддержание порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомстве, на праздничном концерте, посвященном Дню казахстанской полиции, начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков вручил благодарственное письмо Марату Магауиянову - жителю Уланского района, инициатору важной общественной инициативы.

Село Жанузак стало первым в регионе, где жители коллективно отказались от употребления алкоголя. Это решение положительно сказалось на обстановке: в населенном пункте сохраняется нулевая преступность.

Сегодня в регионе уже 11 таких сел, но именно Жанузак стал первопроходцем.

Марат Магауиянов отмечен за активную гражданскую позицию, личный пример и вклад в укрепление здоровых и правовых ценностей.

"Его инициатива - свидетельство того, что перемены начинаются с осознанного выбора каждого, ведь безопасность в селах - это результат совместной ответственности жителей и полиции", - отметили в ведомстве.

В ответном слове Марат Магауиянов выразил признательность.

"Спасибо за доверие и высокую оценку. Это заслуга всех сельчан. Мы просто хотим жить в уважении, без ссор и вредных привычек, чтобы нашим детям было на кого равняться", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области жители четырех сел - Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас - отказались от алкоголя. Это сказалось на криминогенной обстановке в населенных пунктах. Там не было зарегистрировано ни одного правонарушения.

Также в области Абай жители села Тана-мырза отказались от спиртного. За последние три года там не зафиксировали ни одного преступления, связанного с алкоголем. Село стало примером успешного сотрудничества полиции и местных жителей.