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Стало известно, к чему привел отказ от алкоголя в четырех селах в ВКО

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Мужчина отказывается от употребления алкоголя
Отказ от алкоголя. Иллюстративное фото: wildpixel / Getty Images

В ВКО жители четырех сел отказались от алкоголя. Результатом трезвого образа жизни в населенных пунктах стало отсутствие правонарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Восточно-Казахстанской области жители сел Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас отказались от употребления алкоголя, что сказалось на криминогенной обстановке в населенных пунктах. Там не было зарегистрировано ни одного правонарушения.

"Профилактика "пьяной”" преступности носит комплексный характер и включает в себя работу с лицами, склонными к употреблению спиртного, пресечение административных правонарушений в общественных местах и принятие мер социального характера в виде лечения от алкогольной зависимости", - отметили стражи порядка.

В 2023 году в Центр временной адаптации и детоксикации поместили свыше 5 тысяч человек. Также около 370 лиц с алкогольной зависимостью направили в специальные лечебно-профилактические учреждения.

"После прохождения курса реабилитации участковые инспекторы регулярно проверяют указанных лиц во время подворных обходов, предостерегают, чтобы они не попались на уловки преступников и сами не стали нарушителями", - добавили в МВД.

Ранее сообщалось о селе Когалы в Туркестанской области, жители которого решили полностью отказаться от спиртных напитков и сигарет. В населенном пункте больше не продают алкоголь и табачные изделия. После этого в селе не было зарегистрировано ни одного преступления и ни одного развода.

Также в селе Ткенекты в Карагандинской области решили полностью отказаться от алкоголя. В результате в течение года в населенном пункте не случилось ни одного происшествия. Спиртное на праздничных столах сельчан заменил кумыс.

А в селе Ковылинское на севере Казахстана уже 15 лет не продают алкоголь. По словам самих жителей, благодаря этому их поселок процветает, а они чувствуют себя в безопасности. Полицейские здесь работают только ради профилактики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056009-stalo-izvestno-k-chemu-privel-otkaz-ot-alkogolya-v-chetyreh-selah-v-vko/

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