Казахстанское село объявили зоной, свободной от алкоголя (видео)

В области Абай жители села Тана-мырза отказались от спиртного. За последние три года там не зафиксировали ни одного преступления, связанного с алкоголем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, село Тана-мырза в области Абай стало примером успешного сотрудничества полиции и местных жителей.

На встрече с населением, аксакалами, активистами и предпринимателями было принято важное решение: объявить село зоной, свободной от алкоголя. Это уже третий населенный пункт в Аксуатском районе, который добровольно отказался от спиртного.

"Это решение не просто символично - оно направлено на будущее наших детей, их спокойствие и безопасность", - подчеркнули участники собрания.

В Тана-мырзе за последние три года не зафиксировали ни одного преступления, связанного с алкоголем. Это яркий пример того, как профилактика может эффективно поддерживать правопорядок.

"Инициативу районного отдела полиции встретили с энтузиазмом. Жители выразили желание продолжать агитационную работу и делиться опытом с соседями. Проект "Трезвое село" успешно превращается в инструмент общественного прогресса, объединяя полицию, жителей и бизнес. Тана-мырза - наглядный пример этого", - отметили в МВД.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области жители сразу 15 сел отказались от алкоголя. К этой позиции присоединились и местные предприниматели, отказавшиеся от торговли спиртным в своих магазинах. Застолья сменили спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники.

В начале апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.

"По стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. Это осознанный выбор простых людей. Ради порядка, здоровья и будущего своих детей", - отметил генеральный прокурор.