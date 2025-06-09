Казахстанское село объявили зоной, свободной от алкоголя (видео)
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В области Абай жители села Тана-мырза отказались от спиртного. За последние три года там не зафиксировали ни одного преступления, связанного с алкоголем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, село Тана-мырза в области Абай стало примером успешного сотрудничества полиции и местных жителей.
На встрече с населением, аксакалами, активистами и предпринимателями было принято важное решение: объявить село зоной, свободной от алкоголя. Это уже третий населенный пункт в Аксуатском районе, который добровольно отказался от спиртного.
"Это решение не просто символично - оно направлено на будущее наших детей, их спокойствие и безопасность", - подчеркнули участники собрания.
В Тана-мырзе за последние три года не зафиксировали ни одного преступления, связанного с алкоголем. Это яркий пример того, как профилактика может эффективно поддерживать правопорядок.
"Инициативу районного отдела полиции встретили с энтузиазмом. Жители выразили желание продолжать агитационную работу и делиться опытом с соседями. Проект "Трезвое село" успешно превращается в инструмент общественного прогресса, объединяя полицию, жителей и бизнес. Тана-мырза - наглядный пример этого", - отметили в МВД.
Ранее стало известно, что в Павлодарской области жители сразу 15 сел отказались от алкоголя. К этой позиции присоединились и местные предприниматели, отказавшиеся от торговли спиртным в своих магазинах. Застолья сменили спортивные мероприятия, вечерние встречи, культурные праздники и семейные пикники.
В начале апреля генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов высказался о селах, где отказались от алкоголя.
"По стране сотни сел добровольно отказываются от реализации спиртного. Это осознанный выбор простых людей. Ради порядка, здоровья и будущего своих детей", - отметил генеральный прокурор.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2253453-kazahstanskoe-selo-obyavili-zonoy-svobodnoy-ot-alkogolya-video/