Алкоголь перестали продавать в пригороде Астаны

В Косшы и Тайтобе, расположенных в пригороде Астаны, сразу 10 магазинов перестали продавать алкогольные напитки. Предприниматели заявляют, что сами приняли такое решение, передает сайт телеканала КТК.

Бизнесменам, отказавшимся от продажи спиртного, вручили благодарственные письма от прокуратуры.

Сами предприниматели отмечают, что отказ от спиртных напитков не сильно сказался на прибыли магазинов. При этом они уверены, что такое решение сделает жизнь в регионе спокойнее и безопаснее.

"У нас до этого было небольшое кафе. Мы продавали шашлык, и к нему, конечно, шел алкоголь. Каждый день драки, разборки. Кажется, мы даже не заработали ничего. Постоянный стресс. Потом решили открыть магазин без алкоголя. Нам говорили, что так мы ничего не заработаем. Но мы работаем, и без водки клиентов хватает", - сообщил предприниматель Тимур Мадиев.

По официальным данным, в Акмолинской области алкоголь не продают уже почти в 40 селах.

Источник: КТК

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