Правила химической кастрации педофилов хотят изменить в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана опубликовало на портале "Открытые НПА" проект, в котором предлагают внести изменения в правила химической кастрации, передает NUR.KZ.

"Вносится поправка о применении химической кастрации за 6 месяцев до освобождения и направлении материалов администрацией учреждения не позднее чем за 12 месяцев до истечения срока отбывания наказания в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы для решения вопроса о наличии (отсутствии) у них психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию", - сказано в сообщении.

Отметим, в действующих правилах химической кастрации в Казахстане указано, что данная принудительная мера медицинского характера осуществляется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В мае текущего года в МВД сообщили, что педофилов хотят брать на пожизненный учет в Казахстане. А уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов в Казахстане.

Добавим, в прошлом году в Астане 8 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних взяли под контроль с помощью электронных браслетов. Это позволит отслеживать соблюдение осужденными установленных судом запретов и ограничений.

А мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.

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