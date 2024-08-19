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Полиция Астаны показала, как надевает электронные браслеты на педофилов

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Полицейский надевает браслет слежения
Полицейский надевает браслет слежения: instagram.com/police__astana

8 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Астане взяты под контроль с помощью электронных браслетов, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

На странице Департамента полиции в Instagram опубликовали видео с демонстрацией процесса установки электронных браслетов на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В полиции напомнили, что это позволит отслеживать соблюдение осужденными установленных судом запретом и ограничений. Контроль осуществляется как в режиме реального времени, так и за весь прошедший период.

"Система настроена выявлять любые отклонения в передвижении подучетного и незамедлительно сообщит сотрудникам полиции о них. Сам браслет оснащен противовандальной системой: вскрыть или снять его самостоятельно практически невозможно. Любая попытка избавиться от браслета активизирует сигнализацию на нем и сообщит об этом полицейским", - рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что ношение браслета не влияет на качество жизни подучетных, он безопасен для использования в любых условиях внешней среды.

Кроме того, в полиции считают, что данная мера позволит существенно снизить количество повторных правонарушений со стороны ранее судимых лиц.

О том, что на осужденных за педофилию в Казахстане планируют надевать электронные браслеты, стало известно в ноябре 2021 года.

"Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, по отбытию срока берутся на специальный профилактический учет, и сегодня мы уже показали - электронные браслеты будут применяться в первую очередь к ним. Предполагается использование с 1 января 2022 года электронных браслетов в отношении лиц, нарушающих ограничительные меры, в первую очередь, они будут применяться в отношении находящихся под надзором педофилов", - сообщили тогда в МВД.

До этого браслеты начали надевать на подозреваемых в коррупции в Казахстане. В прошлом году надевать электронные браслеты и на агрессоров предложили в Казахстане.

В этом году мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2150601-policiya-astany-pokazala-kak-nadevaet-elektronnye-braslety-na-pedofilov/

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