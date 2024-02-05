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30 лет независимости Казахстана

Хирургическую кастрацию для педофилов вновь предлагают внедрить в Казахстане

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Тень мужчины и ребенка
Педофилия. Иллюстративное фото: tzahiV/Getty Images

Мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов, передает корреспондент NUR.KZ.

В мажилисе презентован законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, в ходе обсуждения которого депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.

"Я выступал на счет хирургической кастрации. Мы вносили в проект закона такую норму, но правительство не поддержало. В заключении сказали, что это, якобы, посягательство на частную жизнь.

Это превентивный механизм. Всем педофилам и таким преступникам это будет звонок, что за такое преступление будет физическая кастрация по решению суда, по обстоятельствам дела, насколько было жестокое изнасилование и так далее. Но правительство показало свою бесхребетность именно по хирургической кастрации", - заявил Бейсенбаев.

Депутат также привел статистику таких преступлений за последние годы.

"По итогам 2022 года порядка 430 таких преступлений, а по половому признаку - таких преступлений 800. Это же ужас просто! Все мы воспитываем детей, и за них страшно. Мы когда говорим про права человека, хотим защитить педофилов... А кто права детей будет защищать? Поэтому считаю, что такую норму нужно принять", - заявил Елнур Бейсенбаев.

Напомним, глава государства в своем послании народу поручил ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей.

Указал он и на важность психического здоровья подрастающего поколения.

"Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

Неотъемлемым правом каждого ребенка является право на получение качественного школьного образования. И слово "качественное" здесь ключевое. Поэтому необходимо последовательно улучшать качество образования, повышать компетенции педагогов", - отметил президент.

Позже уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева предложила внести в Уголовный кодекс РК статью с ужесточением наказания за насилие над детьми.

В сентябре прошлого года стало известно о том, что в Казахстане разработали законопроект по обеспечению безопасности детей. Основные положения законопроекта предусматривали 55 позиций в 4 кодексах и 10 законах.

Также в декабре сообщалось о том, что в Казахстане ужесточат уголовное законодательство в сфере семейно-бытового насилия. Так, президентом Казахстана был утвержден план действий в области прав человека и верховенства закона, который состоит из 8 разделов, в том числе и раздел "Права ребенка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2059216-hirurgicheskuyu-kastratsiyu-dlya-pedofilov-predlagayut-vnedrit-v-kazahstane/

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