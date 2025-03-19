В каких регионах Казахстана чаще всего орудуют педофилы

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в кулуарах мажилиса назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Динара Закиева заявила, что в Казахстане ежегодно регистрируют около 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

"Это 120, 121, 124 статья УК РК. Наибольшее число таких преступлений фиксируются в таких областях: Алматинская, Туркестанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Жамбылская", - отметила она.

По ее данным, с момента вступления в силу закона, которая предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов, такая норма применена в отношении около 25-27 лиц.

В апреле прошлого года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Тогда сообщалось, что вторая часть закона посвящена безопасности детей.

Отмечалось, что тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.

Также в МВД рассказали, как подростки в Казахстане могут стать жертвами преступлений против половой неприкосновенности. А в полиции Астаны в августе прошлого года рассказали о процессе установки электронных браслетов на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.