В каких регионах Казахстана чаще всего орудуют педофилы
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Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в кулуарах мажилиса назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Динара Закиева заявила, что в Казахстане ежегодно регистрируют около 900 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
"Это 120, 121, 124 статья УК РК. Наибольшее число таких преступлений фиксируются в таких областях: Алматинская, Туркестанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Жамбылская", - отметила она.
По ее данным, с момента вступления в силу закона, которая предусматривает пожизненное лишение свободы для педофилов, такая норма применена в отношении около 25-27 лиц.
В апреле прошлого года главой государства был подписан закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Тогда сообщалось, что вторая часть закона посвящена безопасности детей.
Отмечалось, что тот, кто совершил жестокое и шокирующее преступление против детей - изнасилование, убийство, насильственные действия сексуального характера, будет навсегда исключен из общества.
Также в МВД рассказали, как подростки в Казахстане могут стать жертвами преступлений против половой неприкосновенности. А в полиции Астаны в августе прошлого года рассказали о процессе установки электронных браслетов на осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2229368-prestupleniya-protiv-detey-v-kakih-regionah-chashche-vsego-oruduyut-pedofily/