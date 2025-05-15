Педофилов хотят брать на пожизненный учет в Казахстане

Вице-министр внутренних дел рассказал, как будут минимизировать риски совершения педофилами повторных преступлений против детей, передает корреспондент NUR.KZ.

Игорь Лепеха сообщил, что сегодня каждый педофил, который освобождается из мест лишения свободы, в течение 8 лет состоит под административным надзором в органах внутренних дел - это срок погашения судимости.

"(Предлагаем - прим. ред.) этот надзор увеличивать до бесконечности. Каждый раз мы будем обращаться в суд и говорить, что есть угроза, что данное лицо совершит аналогичное правонарушение, и суд будет продлевать этот надзор на полгода, то есть в идеале, мы так себе видим, что они пожизненно будут стоять на учете.

Административный надзор - во-первых, мы можем ограничить посещение каких-то мест, то есть запретить ему появляться возле, условно, школ, либо возле детских учебных заведений.

Ограничение устанавливается судом, и мы если его там увидим, то будем привлекать за нарушение адмнадзора. Есть соответствующая административная и уголовная ответственность", - сказал он.

Кроме того, по его словам, можно будет запретить педофилам выходить в ночное время из дома.

"То есть там есть целый ряд ограничений, которые устанавливаются судом - адмнадзор уже есть сейчас, он работает и в отношении их, я говорю, что он работает всего 8 лет, а теперь будет работать гораздо дольше", - резюмировал Лепеха.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО прокуратура выявила факт: там более 7 лет не устанавливали административный надзор за мужчиной, осужденным за преступление сексуального характера в отношении ребенка.

Также в марте Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в кулуарах мажилиса назвала регионы, где чаще всего дети подвергаются нападениям со стороны педофилов в Казахстане.

Добавим, в прошлом году в Астане 8 осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних взяли под контроль с помощью электронных браслетов. Это позволит отслеживать соблюдение осужденными установленных судом запретов и ограничений.

А мажилисмен Елнур Бейсенбаев на презентации проекта закона по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию педофилов.