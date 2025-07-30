В Нацбанке обратились к казахстанцам с предупреждением
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Мошенники вовлекают пенсионеров и подростков в "дропперство" - передачу третьим лицам своих банковских карт и счетов, что влечет уголовную ответственность, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацбанк.
Национальный банк Казахстана информирует о распространении мошеннических схем с использованием платежных карточек "дропперов".
"В последнее время все чаще молодежь и пенсионеры, осознанно или по незнанию, вовлекаются в преступные схемы - за денежное вознаграждение передают третьим лицам свои банковские карты и открывают банковские счета для транзита и обналичивания похищенных средств, становясь так называемыми "дропперами", - сообщает Нацбанк.
Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы для поиска и вовлечения молодых людей или пенсионеров в незаконные финансовые операции.
Обещая легкий и быстрый заработок, злоумышленники предлагают открыть банковские карты и передать их реквизиты, включая 16-значный номер на лицевой стороне, срок действия, трехзначный CVV/CVC-код, а также данные для входа в приложение. Получив доступ к данным, злоумышленники проводят свои незаконные финансовые операции, включая вывод денег, полученных в результате мошеннической деятельности.
Отмечается, что участие в схемах дропперства влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Казахстан.
Национальный Банк Казахстана рекомендует гражданам не передавать никому банковские карты и их реквизиты, в том числе данные для входа в мобильный банкинг, проявлять бдительность и не поддаваться на обещания легкого заработка, консультироваться с представителями банка при возникновении сомнений, а в случае утери банковской карты немедленно ее заблокировать и сообщить в банк.
"Если вы столкнулись с настойчивым предложением выкупа или передачи банковских карт третьим лицам, настоятельно рекомендуем обратиться в правоохранительные органы Республики Казахстан.
Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - обращается Нацбанк к казахстанцам.
Напомним, мы писали о том, что в Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов третьим лицам. Это коснется так называемых дропперов.
По этому поводу Управление по противодействию киберпреступности Департамента полиции Астаны опубликовало видеоклип с разъяснением, как работает преступная схема с "арендой" банковских карт.
Также напомним, в апреле депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.
Позже прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270472-obeshchayut-legkiy-i-bystryy-zarabotok-kak-moshenniki-obmanyvayut-pensionerov-i-podrostkov/
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