За передачу банковской карты ввели уголовную ответственность в Казахстане

В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов третьим лицам. Это коснется так называемых дропперов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, изменения в уголовном законодательстве направлены на защиту персональных данных казахстанцев и повышение безопасности в сфере финансовых услуг.

"Новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах, или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение, или выгоды имущественного характера, либо с целью их получения", - сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что поправки предусматривают введение четкой ответственности для несознательных граждан, которые хотят легких денег.

Так, согласно статье 232-1 УК РК, которую планировали ввести, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству третьему лицу за вознаграждение предусмотрен штраф в размере до 160 МРП (629 120 тенге).

Штраф может быть заменен общественными работами, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества.

При этом поправками предусмотрены отягощающие обстоятельства. Например, если дроппер за передачу своего банковского счета получил "значительное" вознаграждение, размер штрафа могут увеличить до 3 000 МРП, или 11,8 млн тенге. Либо можно сесть в тюрьму на срок до двух лет.

Что касается тех, кто "покупает" чужие счета, то для них наказание четкое - ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и конфискация имущества.

При этом в кодексе есть уточнение, что дроппер может быть освобожден от ответственности, если совершил данное преступление впервые, самостоятельно сознался в содеянном и начал сотрудничать с полицией. Но при условии, что он не совершил другие уголовные преступления.

Важно понимать, что эти поправки направлены не против жертв мошенников, которые потеряли доступ к своим счетам, а на так называемых дропперов - людей, которые открывают счета для мошенников. Их используют для получения денег непосредственно от жертв мошенничества и для "запутывания" следов.

В МВД напомнили, что часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления.

"Важно помнить: персональные и банковские данные - это не просто информация, это ключ к вашему имуществу, безопасности и вашей ответственности перед законом", - добавили в полиции.

Также МВД рекомендует:

никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам;

не соглашаться на "легкий заработок" через передачу своей карты или счета;

при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.

Напомним, в апреле депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

Позже прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников.

А в конце мая в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации уголовного и уголовно-процессуального кодекса - для дропперов предлагалось наказание в рамках УК РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.