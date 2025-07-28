За передачу банковской карты ввели уголовную ответственность в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      За передачу банковской карты ввели уголовную ответственность в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина вытаскивает банковскую карту из кошелька
      Банковская карточка. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

      В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов третьим лицам. Это коснется так называемых дропперов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

      Как сообщает медиапортал МВД, изменения в уголовном законодательстве направлены на защиту персональных данных казахстанцев и повышение безопасности в сфере финансовых услуг.

      "Новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах, или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение, или выгоды имущественного характера, либо с целью их получения", - сообщили в ведомстве.

      Ранее мы писали, что поправки предусматривают введение четкой ответственности для несознательных граждан, которые хотят легких денег.

      Так, согласно статье 232-1 УК РК, которую планировали ввести, за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству третьему лицу за вознаграждение предусмотрен штраф в размере до 160 МРП (629 120 тенге).

      Штраф может быть заменен общественными работами, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества.

      При этом поправками предусмотрены отягощающие обстоятельства. Например, если дроппер за передачу своего банковского счета получил "значительное" вознаграждение, размер штрафа могут увеличить до 3 000 МРП, или 11,8 млн тенге. Либо можно сесть в тюрьму на срок до двух лет.

      Что касается тех, кто "покупает" чужие счета, то для них наказание четкое - ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и конфискация имущества.

      При этом в кодексе есть уточнение, что дроппер может быть освобожден от ответственности, если совершил данное преступление впервые, самостоятельно сознался в содеянном и начал сотрудничать с полицией. Но при условии, что он не совершил другие уголовные преступления.

      Важно понимать, что эти поправки направлены не против жертв мошенников, которые потеряли доступ к своим счетам, а на так называемых дропперов - людей, которые открывают счета для мошенников. Их используют для получения денег непосредственно от жертв мошенничества и для "запутывания" следов.

      В МВД напомнили, что часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления.

      "Важно помнить: персональные и банковские данные - это не просто информация, это ключ к вашему имуществу, безопасности и вашей ответственности перед законом", - добавили в полиции.

      Также МВД рекомендует:

      • никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам;
      • не соглашаться на "легкий заработок" через передачу своей карты или счета;
      • при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.

      Напомним, в апреле депутат Бакытжан Базарбек заявил, что в Казахстане нужно "мочить" не только мошенников, но и дропперов.

      Позже прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников. 

      А в конце мая в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации уголовного и уголовно-процессуального кодекса - для дропперов предлагалось наказание в рамках УК РК.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.