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    Ребенок едва не утонул в Каспийском море

    Опубликовано:

    Мужчина тонет в воде
    Утопающий. Иллюстративное фото: mrs/Getty Images

    В Каракиянском районе Мангистауской области спасатели увидели в воде тонущего ребенка - его вытащили из воды и оказали первую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

    Как сообщили в Telegram-канале ведомства, тонущего малыша 2023 года рождения спасатели заметили во время проведения профилактической агитационной работы недалеко от берега. Отмечается, что ребенок находился без присмотра родителей, что едва не обернулось трагедией.

    "Спасатели оперативно вытащили ребенка из воды. На месте совместно с отцом ребенка были проведены первичные реанимационные действия, в том числе массаж сердца, что позволило стабилизировать его состояние", - отметили в МЧС.

    Затем ребенок был передан бригаде скорой помощи и после осмотра был отпущен домой.

    Как помочь утопающему

    На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

    • следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
    • далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
    • вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) "скорую помощь";
    • определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

    При наличии пульса и дыхания следует:

    • повернуть пострадавшего на живот;
    • перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
    • очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
    • после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
    • согреть пострадавшего;
    • наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

    Напомним, недавно в Семее у 15-летнего подростка при купании на городском пляже свело ногу, в то время как он находился далеко от берега. Трагедии удалось избежать.

    До этого в Астане в парке "Акбулак" ребенок упал с набережной и начал тонуть. Неравнодушный прохожий бросился в воду и спас ребенка. В МЧС героя премировали, подарив ему картину с рекой.

    А в Алматинской области недавно не удалось избежать трагедии. На реке Талгарка женщина бросилась в воду за сыном, но оба утонули.

    До этого в Караганде утонул 16-летний парень. Трагедия произошла в запрещенном для купания месте - в одном из карьеров.

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